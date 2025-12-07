در مراسم اختتامیه چهل و هشتمین دوره مسابقه‌های معارفی قرآن، ۵۶ نفر از برگزیدگان رشته‌های گوناگون در بخش‌های مختلف، معرفی و از آنها تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خبرگزاری اهل‌بیت (ع)، مراسم اختتامیه بخش معارفی چهل و هشتمین دوره مسابقه‌های سراسری قرآن در رشته‌های معارف قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه امروز و با حضور رئیس سازمان اوقاف، استاندار قم، شخصیت‌های استانی و ملی و جمعی از علاقمندان به کلام وحی در سالن همایش‌های حرم امامزاده سید علی (ع) برگزار شد.

در این مراسم و بعد از قرائت بیانیه هیئت داوران، اسامی برگزیدگان رشته‌های مختلف در بخش‌های زنان و مردان و بین‌الملل اعلام شد.

به این ترتیب در گروه خانم‌ها و در رشته معارف قرآن کریم، زینب آذرخشی ریحانی از خراسان رضوی، سمیه غلامی خارکشی از مازندران، زهرا محمدی از تهران، نرجس خاتون مرادی از خراسان جنوبی و ناهید شفیعی دستگردی از اصفهان حائز رتبه‌های برتر شدند.

در همین رشته و در بخش بین‌الملل، ابتسام علی الابرص از سوریه، فاطمه صابری از افغانستان، زهرا شعیب از نیجریه، سادات حسینی و سمیه صداقت از افغانستان رتبه‌های اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند.

بر اساس اعلام هیئت داوران، فریده سعیدی از کردستان، ژیلا قنبری از کرمانشاه و سیده مریم حسینی از کردستان نیز در بخش معارف قرآن کریم ویژه اهل سنت به مقام اول تا سوم دست یافتند.

در رشته نهج‌البلاغه؛ معصومه دانیالی از استان مرکزی، نفیسه اصلان بیگی از قزوین، فاطمه آزموده از خراسان شمالی، فاطمه محمدی از یزد و زهرا صفائیان لاین از خراسان رضوی به رتبه‌های اول تا پنجم دست یافتند؛ برگزیدگان بخش بین‌الملل این رشته نیز ناظره بتول از پاکستان، سمانه سادات موسوی و عاقله صابری از افغانستان بودند.

در رشته معارف صحیفه سجادیه هم جوایز برتر به مریم شکرانی کوشکی از اصفهان، اولیاء خان بابایی از گیلان، رویا سلطان‌پور واحد از زنجان، نسرین قشمی از قم و سیده ربابه حاتمی از خراسان شمالی، رسید.

در گروه آقایان هم در رشته معارف قرآن کریم، سید علی صالح‌زاد، صابر صادقی کندوله از کرمانشاه، حسین محمودی آهنگری از تهران، سید محمد حسن بابایی از قزوین و علیرضا جاوید از آذربایجان شرقی به رتبه‌های اول تا سوم دست یافتند.

در بخش بین‌الملل همین رشته هم جوایز اول تا سوم به دانش عباس از هند، الطیب سوسال ماهامات از چاد، محمد حنفی از اندونزی و علی آقا صفری از افغانستان (مشترک) رسید.

برگزیدگان رشته معارف قرآن ویژه اهل سنت هم شامل محمد طهماسبی از کردستان، ابراهیم مریمی از کردستان و علی عبدالله زاده عیسی کند از آذربایجان غربی بودند.

در رشته معارف نهج‌البلاغه، علی سوخکی از فارس، محمد جواد رستمی از قم، سید رضا کاظمی از مازندران، محمد تابع بردبار از فارس، مسعود غفاری فینی از اصفهان (مشترک) و مجتبی سلماسی از تهران (مشترک) مقام‌های اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند.

حنیف فلاح‌الدین از اندونزی، سید عنایت‌الله موسوی و ذاکر حسین خلیلی از افغانستان هم در بخش بین‌الملل این رشته موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند.

در رشته معارف صحیفه سجادیه نیز غلامحسین فاتحی از چهارمحال و بختیاری، حمید شمسی از استان مرکزی، امیر سجاد زیتونی از خراسان جنوبی، صادق حسینی از کرمانشاه و محمد امین محمدی از قم به عنوان نفرات برتر شناخته شدند.

در همین رشته و در بخش بین‌الملل نیز شهنشاه طاهری، نعمت‌الله شیخ‌زاده و عبدالکریم عباسی هر سه از افغانستان و محمد امین سلام‌الدین از تاجیکستان (مشترک) به عنوان نفرات برتر شناخته شدند.

مسابقه‌های معارفی چهل و هشتمین دوره مسابقه‌های سراسری قرآن در بخش معارف قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه، دهم تا شانزدهم آذر به میزبانی استان قم برگزار شد.