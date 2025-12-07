معاون صدای رسانه ملی با اشاره به جایگاه ریشه‌دار ۱۶ آذر گفت: روز دانشجو در رسانه ملی، به‌ویژه در رادیو، صرفاً یک مناسبت نیست، بلکه یک فرصت راهبردی برای بازخوانی نقش دانشگاه در ساخت اجتماعی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی بخشی‌زاده، با تاکید بر نگاه چندلایه رادیو به روز دانشجو گفت: این مناسبت را فقط در قاب خاطره و تقویم نمی‌بینیم، بلکه رادیو با برنامه‌های تحلیلی، مستند و گفت‌وگومحور، ابعاد اجتماعی، روان‌شناختی و تاریخی این روز را واکاوی می‌کند تا روایت دانشجو از خودش شنیده شود. اگر رسانه به این روز فقط به‌عنوان یک آیین سالانه نگاه کند، بخش بزرگی از ظرفیت و پیام آن گم می‌شود.

وی افزودک نگاه امسال رادیو نسبت به سال‌های گذشته عمق بیشتری یافته و تولیدات شبکه‌های مختلف مبتنی بر یک رویکرد چندبعدی طراحی شده است، رویکردی که به‌جای بیان گزاره‌های کلی، تلاش می‌کند به لایه‌های پنهان و ابعاد کمتر دیده‌شده روز دانشجو نزدیک شود.

معاون صدای رسانه ملی گفت: در جلسات سیاستگذاری امسال، تاکید ما بر این بود که دانشجو را فقط در چارچوب کلیشه‌های رایج تعریف نکنیم. باید از او پرسید، با او سخن گفت و روایت او را شنید. رادیو دقیقاً بر این پایه حرکت کرده است.

بخشی زاده با اشاره به بعد اجتماعی دانشجو به‌عنوان موتور تحرک جامعه، بیان کرد: امسال برنامه‌های رادیو از پشت قاب کلاس و درس فراتر رفتند و به نقش اجتماعی دانشجویان پرداختند، از حضور آنها در گروه‌های جهادی گرفته تا مشارکت در طرح‌های نوآورانه، مطالبه‌گری در حوزه شهری و حضورشان در فضای گفت‌وگوی عمومی.

به گفته وی، در برنامه‌های مختلف از دانشجویان دعوت شده تا درباره دغدغه‌های واقعی‌شان حرف بزنند. اشتغال، آینده حرفه‌ای، مشارکت اجتماعی، چالش‌های معیشتی و حتی شکاف‌های ارتباطی با نسل‌های دیگر. وقتی دانشجو از خودش حرف می‌زند، رسانه نقشش را درست ایفا کرده است. ما نمی‌خواهیم برای او نسخه بپیچیم؛ می‌خواهیم از او بشنویم.

معاون صدای رسانه ملی بر بعد روان‌شناختی تاکید کرد، بعدی که به گفته او در سال‌های اخیر کمتر مورد توجه رسانه‌ها بوده، اما امسال محور مهمی در طراحی برنامه‌های رادیو شده است.

وی افزود: نسل دانشجو امروز با دغدغه‌هایی روبه‌روست که با گذشته متفاوت است، از اضطراب‌های آینده شغلی گرفته تا رقابت‌های شدید تحصیلی، بنابراین نیاز به شنیده‌شدن و دیده‌شدن. ما سعی کردیم این واقعیت‌ها را به رسمیت بشناسیم.

بخشی‌زاده معتقد است که رادیو با طرح این مباحث، فضایی ایجاد کرده که مخاطبان بتوانند «نه‌فقط تحلیل بیرونی»، بلکه «حس و حال درونی نسل دانشجو» را درک کنند.

بخشی‌زاده تاکید کرد: ۱۶ آذر بدون درک تاریخی‌اش قابل فهم نیست. این روز فقط یادآور یک واقعه نیست، بلکه بازتاب یک جریان ماندگار است؛ جریان استقلال‌خواهی و مقاومت.

به گفته او، شبکه‌های رادیویی امسال با تولید مستند‌های گفتاری، بازخوانی روایت‌های شاهدان و گفت‌و‌گو با پژوهشگران تاریخ معاصر، تلاش کرده‌اند «نسخه‌ای دقیق‌تر و عمیق‌تر از ریشه‌های این روز» ارائه دهند.

او معتقد است که نسل جدید بیش از گذشته نیاز دارد بداند «چرا» ۱۶ آذر اهمیت دارد و «چگونه» این مسیر به امروز رسیده است. «وقتی تاریخ درست روایت شود، دانشجو بهتر می‌فهمد که جایگاه امروز او ادامه یک جریان تاریخی است، نه یک نقطه جدا.

در بخش دیگری از گفت‌و‌گو، بخشی‌زاده از تحول شکلی برنامه‌های امسال سخن گفت؛ تحولاتی مانند افزودن بخش‌های آزاد گفت‌وگوی دانشجویی، پخش گزارش‌های میدانی از دانشگاه‌ها، اتصال زنده به انجمن‌های علمی و گفت‌و‌گو با گروه‌های مختلف دانشجویی در رشته‌ها و شهر‌های مختلف. ما تلاش کردیم صدا‌ها متفاوت باشد؛ همه‌چیز از تهران دیده نشود؛ دایره روایت گسترده‌تر شود. وقتی دانشجوی هنر، مهندسی، پزشکی، علوم انسانی یا دانشجوی دانشگاه‌های مناطق مختلف کشور حرف می‌زند، تصویر واقعی‌تر می‌شود.

به گفته او، این تنوع باعث شده برنامه‌ها امسال «نه‌فقط مناسبتی» بلکه «گفتمانی» باشند؛ گفتمانی که نقش دانشجو در جامعه امروز را تبیین می‌کند.

بخشی‌زاده با اشاره به نقش رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه‌های دانشگاهی، بر ضرورت تقویت این چرخه تاکید کرد و افزود: خبرگزاری ایسنا یکی از حرفه‌ای‌ترین رسانه‌های کشور است، رسانه‌ای که با نگاهی دقیق، منصفانه و تحلیل‌محور، سال‌هاست فعالیت‌های صدا و سیما و بخش رادیویی را دنبال می‌کند. ما در معاونت صدا همیشه از توجه این رسانه برخوردار بوده‌ایم. چون ایسنا ریشه در دانشگاه دارد، بهتر از هر رسانه دیگری می‌تواند مسائل دانشجویی را بفهمد و منعکس کند. نقش تاثیرگذار ایسنا در فضای رسانه‌ای کشور انکارناپذیر است و انتظار داریم این خبرگزاری همچنان در مسیر ماموریت دانشجویی و حرفه‌ای خود با قدرت و تعهد ادامه دهد، زیرا صدای دانشجو اگر قرار است درست شنیده شود، باید از دل رسانه‌ای برخیزد که خودش از بطن دانشگاه آمده است.