مشکلات ساخت و چهاربانده کردن راه ارتباطی فومن به پونل در جلسه‌ای با حضور بازرس کل گیلان، مدیر کل ساخت و توسعه راه‌های شمال کشور، فرمانداران فومن و صومعه سرا و دیگر مسئولان استانی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ بازرس کل گیلان در سفر به فومن پس از بازدید از طرح چهاربانده فومن به پونل در جلسه بررسی مشکلات این طرح حضور یافت و مقرر شد ظرف دو سال این پروژه تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

احمد آقایی در این جلسه گفت: کار ساخت محور چهار بانده فومن به پونل از ۱۰ سال پیش آغاز شد که به دلیل برخی مشکلات نیمه کاره مانده است و مشکلاتی برای مردم حاشیه این راه در دو شهرستان فومن و صومعه سرا ایجاد کرده است .

وی تملک و ساماندهی زمین های حاشیه این راه و جمع آوری زیرساخت‌هایی مانند آب و برق و گاز را از مشکلات ساخت این راه دانست .

مدیر کل ساخت و توسعه راه‌های شمال کشور هم گفت: ساخت محور چهاربانده فومن به پونل به طول ۴۶ کیلومتر که از ۱۰ سال پیش آغاز شده و یکی از پر ترافیک‌ترین راه‌های شمال کشور است که همینک ۶۰ درصد پیشرفت کار دارد .

شادمهر کاظم‌زاده افزود: در صورت ارزیابی و تملک زمین و جمع آوری تاسیسات داخل این طرح مثل گاز برق و آب، امیدواریم تا یک و نیم سال دیگر این طرح به بهره‌برداری برسد.