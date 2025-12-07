معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از برگزاری جلسات کلیدی با وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خبر داد و اعلام کرد که برنامه‌های منسجم برای افزایش اثرگذاری نسل جوان ایرانی در سازمان‌های بین‌المللی نظیر بریکس و شانگهای، و همچنین برقراری ارتباط مؤثر با ایرانیان مقیم خارج، وارد مرحله اجرایی شده است

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، از تحول در رویکرد سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی حوزه جوانان خبر داد و تأکید کرد که سیاست‌های تئوری در این بخش به برنامه‌های عملیاتی پایدار تبدیل شده‌اند.

معاون وزیر در تشریح اقدامات اخیر خود، به دو نشست مهم اشاره کرد. نخستین نشست با کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه، برگزار شد که در آن، گسترش همکاری‌های جوانان در چارچوب گروه بریکس (BRICS) و سازمان همکاری شانگهای (SCO) مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. هدف اصلی این مذاکرات، پررنگ‌سازی حضور و افزایش تأثیرگذاری نمایندگان جوان ایرانی در کارگروه‌ها و نهادهای تخصصی این سازمان‌های مهم جهانی عنوان شده است. این همکاری‌ها شامل تبادل تجربیات و برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مشترک خواهد بود.

در جبهه دیگر، رحیمی با دکتر ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، جلسه‌ای محوری درباره ایرانیان خارج از کشور برگزار کرد. وی اعلام کرد که طرح‌های گسترده‌ای برای ایجاد ارتباطی سازمان‌یافته‌تر با جوانان ایرانی مقیم خارج و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

رونمایی از «پوستر روایت ایران»

در راستای تقویت وجهه بین‌المللی، معاون امور جوانان از رونمایی «پوستر روایت ایران» خبر داد. این پوستر به عنوان بخشی از طرح جامع روایت ایران، با هدف بازنمایی پیشرفت‌ها، هویت و توانمندی‌های واقعی کشور طراحی شده است. رحیمی تأکید کرد که تلاش بر این است تا روایت معتبر و جذابی از جمهوری اسلامی ایران، توسط خود جوانان در مجامع جهانی ارائه شود.

این هماهنگی‌های بین‌نهادی نشان‌دهنده عزم ملی برای پیاده‌سازی یک سیاست جوان‌محور هم در عرصه ملی و هم در عرصه تعاملات بین‌المللی است.