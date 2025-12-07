رئیس سازمان دانش‌آموزی خوزستان گفت: دانش آموزان خوزستانی پس از انجام مناسک حج عمره مفرده در مکه مکرمه و مدینه منوره ، به استان بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امرالله قنواتی در حاشیه مراسم استقبال از دانش‌آموزان زائر سرزمین وحی اظهار کرد: دانش‌آموزان خوزستانی اعزام‌شده به حج عمره پس از انجام اعمال مفرده در مکه مکرمه و مدینه منوره، با سلامت کامل به استان بازگشتند و در آغوش خانواده‌های خود قرار گرفتند.

وی افزود: این سفر معنوی فرصتی ارزشمند برای رشد اعتقادی و دینی دانش‌آموزان است و می‌تواند تجربه‌ای اثرگذار در مسیر زندگی و شکل‌گیری هویت آنان باشد.

قنواتی ادامه داد: سفر عمره زمینه تقویت روحیه معنویت، خودسازی، مسئولیت‌پذیری و آشنایی عمیق‌تر با ارزش‌های دینی را فراهم می‌کند؛ ارزش‌هایی که آثار تربیتی آن در آینده دانش‌آموزان مشاهده خواهد شد.

رئیس سازمان دانش‌آموزی خوزستان در پایان با قدردانی از همراهی مربیان کاروان، عوامل اجرایی و خانواده‌ها گفت: مشارکت این مجموعه نقش مهمی در برگزاری موفق و امن این اعزام داشت.