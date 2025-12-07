به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، محمدرضا اصغری در این سفر از شرکت صنایع ایللر پروتئین آذربایجان مجهز به سردخانه بسته‌بندی و انجماد گوشت قرمز بازدید کرد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: این واحد که با هزینه ۳۶ میلیارد تومان احداث شده برای ۴۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

اصغری همچنین از طرح خوراک دام و طیور با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی بازدید کرد. وی در خصوص این طرح هم اظهارداشت: این واحد پس از تکمیل با اختصاص ۴۶ میلیارد تومان اعتبار، سالانه ۱۵ هزار تن خوراک دام و طیور تولید خواهد کرد.

درادامه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از طرح سیب‌زمینی نیم‌پخت با پیشرفت ۹۰ درصدی بازدید کرد. به گفته اصغری تاکنون ۲۶۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح هزینه شده و با بهره‌برداری آن، ۱۲۰ فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.

وی درپایان اظهارداشت: این طرح‌ها با هدف توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در شهرستان باروق اجرا می‌شوند و نقش مهمی در افزایش تولید، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار در منطقه خواهند داشت.