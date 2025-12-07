پخش زنده
قائممقام وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی گفت : جنبش دانشجویی در ایران ، ادوار مختلفی را تجربه کرده و ذات این جنبش ، علیه استبداد، دیکتاتوری و سلطهگری بیگانه است که نماد آن ، آمریکای بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ اعضای «اندیشکده توسعه تمدنی ایران» دانشگاه شاهد همزمان با ۱۶ آذر و روز دانشجو در معاونت میراثفرهنگی ، با قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی دیدار و گفتوگو کردند.
قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی در این جلسه ضمن تبریک روز دانشجو گفت : جنبش دانشجویی در دوران انقلاب و بعد از پیروی انقلاب اسلامی، در جنگ، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آموزش و پروش، نقش بهسزایی داشت و بعد از انقلاب هم نحلههای مختلف دانشجویی، فراز و فرودهای بسیاری داشتند.
علی دارابی افزود: دانشجویان امروز به واسطه گسترش شبکههای ارتباطی، از دانش عمومی بیشتری نسبت به ادوار گذشته برخوردار هستند .
وی با بیان در پیش بودن ۵۰ سالگی انقلاب اسلامی گفت: یکی از وظایف مهم دانشجویان، تمحض روی دستاوردهای ۵۰ سالگی انقلاب اسلامی است.
قائم مقام وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با اشاره به آثار جهانی میراثفرهنگی در فهرست یونسکو افزود : با ۲۹ پرونده طبیعی و ملموس، جزء ۱۰ کشور نخست دنیا هستیم و با ۲۶ میراث ناملموس، رتبه چهارم را داریم.