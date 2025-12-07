از حدود ۷۳۴ اثر رسیده، در نهایت ۲۵ فیلم کوتاه، ۲۳ فیلم بلند، ۲۰ فیلم نیمه بلند، ۲۴ فیلم در بخش جایزه شهید آوینی و ۱۷ فیلم در بخش جدید دانشجویی انتخاب شدند.

ارسال ۷۳۴ اثر به جشنواره مستند سینما حقیقت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، محمد حمیدی مقدم دبیر نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت صبح امروز در نشست خبری این جشنواره با اشاره به انتشار زودهنگام اسامی فیلم‌های بخش‌های مختلف قبل از نشست خبری گفت: این اقدام نمادی از «شفافیت و مواجهه با همه آنچه که ممکن است در فرایند جشنواره رخ دهد» می باشد.

او مهم‌ترین نکته آماری این دوره را رشد حدود ۳۰ تا ۳۵ درصدی تولید مستند در کشور نسبت به سال گذشته اعلام کرد و افزود: این رشد به‌ویژه در بخش فیلم‌های کوتاه مشهود است که نشان‌دهنده «پویایی و زندگی در حوزه سینمای مستند» است.

حمیدی‌مقدم اعلام کرد: از حدود ۷۳۴ اثر رسیده، در نهایت ۲۵ فیلم کوتاه، ۲۳ فیلم بلند، ۲۰ فیلم نیمه بلند، ۲۴ فیلم در بخش جایزه شهید آوینی و ۱۷ فیلم در بخش جدید دانشجویی انتخاب شدند.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه عکس جشنواره حقیقت در خانه هنرمندان، گفت: فقر تصویری و پژوهشی در بخش سینمای مستند مشهود بود به همین دلیل تصمیم گرفتیم که یک نوع ارتباط بین عکس و مستند ایجاد کنیم؛ از این رو نمایشگاه از قاب تا روایت در خانه هنرمندان برپا شده است.

دبیر جشنواره حقیقت ادامه داد: در کنار نمایش ۱۹۱ عکس در خانه هنرمندان، ورکشاپ ها و کارگاه هاب تخصصی برگزار و فیلم های مرتبط نیز نمایش داده می شود.

وی با بیان اینکه نگاه ویژه جشنواره به تغییر تکنولوژی در سینما بوده است، مطرح کرد: امسال تمرکز بر مستند انیمیشن هست که هم به لحاظ تولید اهمیت دارد و هم فرآیند تولید آن در آینده در این مرکز مورد توجه است.

حمیدی مقدم در خصوص حضور هوش مصنوعی در این دوره گفت: خواسته یا ناخواسته با هوش مصنوعی مواجه شده ایم؛ تلاش کردیم تا مواجه مان با این تکنولوژی مدیریت شده باشد به طوری که به اصل مستندسازی آسیب نزند.

وی همچنین از حضور بخش مقاومت خبر داد و افزود: مانند سال گذشته هم فیلم های غزه نمایش داده مب شود و هم بخش ویژه ایران برای روایت جنگ ۱۲ روزه خواهیم داشت.

رئیس مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در خصوص آرای مردمی و اکران آنلاین فیلم ها توضیح داد: با یکی از صحیح ترین شیوه های رای گیری جایزه مردمی را مشخص و اهدا خواهیم کرد. در تمام دنیا جشنواره ها نمایش آنلاین را محدود می کنند در سینما حقیقت را روال همین است.

وی در ادامه با اشاره به تنوع ژانر مستندها افزود: امسال چند فیلم سیاسی داریم، فیلمی حذف نشده و مستندهای پرتره هم بسیار خوبی هم ساخته شده است.

گفتنی است نوزدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت از ۱۹ تا ۲۵ آبان در پردیس سینمایی ملت برگزار می شود.