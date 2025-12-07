پخش زنده
امروز: -
ششمین جشن بزرگ مهرانه با هدف حمایت از تشکیل خانواده و ازدواج افراد دارای معلولیت و همچنین ترویج فرهنگ ازدواج با حضور ۱۱۴ زوج دارای معلولیت برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ششمین جشن مهرانه با حضور ۱۱۴ زوج توان یاب و حمایت بهزیستی استان تهران، و همراهی خانوادهها، اقوام و دوستان زوجین در برج میلاد تهران برگزار شد.
محمد نصیری مدیرکل بهزیستی استان تهران از اهدا کمک نقدی ۴۰ میلیون تومانی به زوجین خبر داد و گفت با کمک جامعه خیرین اقلام اساسی جهیزیه این افراد نیز تامین شده است.