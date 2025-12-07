پخش زنده
امروز: -
همایش گرامیداشت روز جهانی خاک با هدف پاسداشت اهمیت خاک و توجه به چالشهای زیستمحیطی در دانشگاه یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، همایش گرامیداشت روز جهانی خاک با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، ادارهکل حفاظت محیط زیست و شهرداری یزد و با حضور جمعی از اساتید، دانشجویان و کارشناسان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست برگزار شد.
رئیس دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد در این مراسم با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت خاک کشور گفت: این برنامه تلنگری است برای مردم، متخصصان و دانشجویان تا بیش از پیش در جریان شرایط خاک، منابع و محدودیتهای آن قرار گیرند. مختاری همچنین شعار امسال روز جهانی خاک را «خاکهای سالم برای شهرهای سالم» عنوان کرد و افزود: توسعه شهری بدون ملاحظات زیستمحیطی، آسیبهای جدی به تنوع زیستی، دمای خاک و منابع آب وارد کرده است.
در ادامه، حاجی حسینی رییس جهاد کشاورزی استان یزد با بیان اهمیت حیاتی خاک، آن را بستر رشد گیاهان و محلی برای ذخیرهسازی بخشی از کربن دانست و گفت: بخشی از مشکلات کمبارشی و بحرانهای مرتبط با آن ناشی از بیتوجهی به خاک و عوامل تأثیرگذار بر سلامت آن است.
در پایان این مراسم از جمعی از پاکبانان به پاس تلاشهای آنان در حفظ پاکیزگی محیط زیست تجلیل شد.