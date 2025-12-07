فرمانده انتظامی میاندورود از کشف ۳ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ یدالله طاهری در تشریح جزئیات این خبر اعلام کرد: مأموران انتظامی در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، حین کنترل محورهای مواصلاتی، یک دستگاه وانت نیسان مشکوک را متوقف کردند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضایی و بازرسی از خودرو، ۳ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی کشف شد.

فرمانده انتظامی میاندورود گفت: ارزش سوخت مکشوفه توسط کارشناسان یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد شد و راننده به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی گردید.

سرهنگ طاهری با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق کلان سوخت به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد، از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات از فعالیت قاچاقچیان را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.