پخش زنده
امروز: -
مدیرکل مشارکتهای اجتماعی وزارت ورزش و جوانان، در اجلاس گفتگوی جوانان D-۸ در باکو، جوانان را اراده معطوف به آینده یک ملت خواند و بر لزوم فراتر رفتن از نگاه صرفاً اقتصادی به آنان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در مراسم افتتاحیه اجلاس گفتگوی جوانان سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور اسلامی (D-8) که در شهر باکو برگزار شد، خاطره کلیبری، مدیرکل مشارکتهای اجتماعی وزارت ورزش و جوانان ایران، سخنرانی کرد و دیدگاه ایران درباره نقش جوانان در توسعه منطقهای را تشریح نمود.
جوانان؛ از نیروی کار تا سازندگان تمدن
کلیبری در سخنان خود با رد نگاه رایج که جوانان را صرفاً نیروی کار میبیند، تصریح کرد: «ما معتقدیم جوانان، پیش از هر چیز، سرمایه معنوی و اراده معطوف به آینده یک ملت هستند.» وی افزود که شکوفایی واقعی تنها با فراهمسازی بستری برای ظهور استعدادهای جوان در حوزههای اقتصادی، علمی و فرهنگی میسر میشود، امری که توسعه انسانی را به معنابخشی به زندگی جمعی ارتقا میدهد.
مدیرکل مشارکتهای اجتماعی با اشاره به نقش محوری سازمانهای مردمنهاد (NGOها)، آنها را «دانشگاههای میدانی جامعه» خواند که مهارتهایی چون کار گروهی، تفکر انتقادی و کارآفرینی اجتماعی را به جوانان میآموزند و زمینهساز اشتغالزایی و هویتسازی فعالان اجتماعی هستند.
پیشنهادات عملی ایران برای D-8
کلیبری در ادامه، تجربیات موفق ایران از جمله شبکه ملی «ایرانیاران جوان» و سامانه «جوانپلاس» را به عنوان الگویی برای توانمندسازی جوانان معرفی کرد و سپس با هدف عملیاتی کردن اهداف منطقهای D-8، دو پیشنهاد کلیدی را مطرح نمود:
۱ _ ایجاد شبکه مشترک نوآوری و توسعه پایدار جوانان D-8: این شبکه برای تسهیل تبادل تجربیات و اجرای پروژههای مشترک در حوزههای فناوری، اقتصاد سبز و کارآفرینی اجتماعی طراحی شده است.
۲ _ راهاندازی صندوق حمایتی پروژههای داوطلبانه و اجتماعی جوانان D-8: این صندوق با هدف تأمین منابع مالی و آموزشی برای پروژههای جوانان، به ویژه در زمینه محیط زیست و نوآوریهای اجتماعی، پیشنهاد شد.
کلیبری در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که این گردهمایی، نقطه آغازی برای تبدیل همکاری میان جوانان D-8 به الگویی الهامبخش از همبستگی، نوآوری، صلح و توسعه پایدار در منطقه باشد.