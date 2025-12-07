لویه و بویراحمد ، مدیر کل محیط زیست استان به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی با اشاره به اینکه هوای بهمئی برای عموم شهروندان ناسالم است گفت: مردم این شهرستان با استفاده از ماسک از اثرات آلودگی هوا بر سلامت خود بکاهند.

دیانتی نسب افزود: در حال حاضر شاخص هوای بهمئی ۱۶۲ میکروگرم بر مترمکعب است که نشان‌دهنده ناسالم بودن هوای شهرستان برای عموم است.

وی با اشاره به اینکه ریزگردها از سمت خوزستان وارد استان شده است، منشا این آلودگی ها را در کشور عراق اعلام کرد.