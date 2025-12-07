رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساوجبلاغ از دستگیری شکارچی غیر مجاز حین گشت و پایش مشترک زیستگاه‌های طبیعی و ارتفاعات در منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، محمد کلاته گفت: در گشت زنی در زیستگاه‌های طبیعی شهرستان در منطقه سرهه موفق به دستگیری یک نفر متخلف بدلیل شروع به شکار غیر مجاز شدیم.

وی ادامه داد: از متخلف، یک قبضه اسلحه ساچمه زنی و ادوات شکار کشف و ضبط شد.

وی در پایان با اشاره به اینکه هرگونه شکار غیر مجاز جرم محسوب می‌شود افزود: اجرای برنامه‌های گشت و پایش مناطق طبیعی با هدف صیانت از حیات وحش، حفظ تنوع زیستی و سرمایه‌های ملی انجام می‌شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی، متخلفین با تنظیم صورتجلسه به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.