به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ده روز پس از انتشار گزارش «تیغ بر جان تیغ‌منظر» اهالی روستا‌های رویین و محمودی متوجه فعالیت شبانه کارگران پروژه طرح پرورش شترمرغ و تسطیح بخش زیادی از کوه تیغ‌منظر شدند.

با توجه به دستور استاندار خراسان شمالی در روز بیست و دوم آبان ماه امسال که پس از بازدید میدانی از محل این پروژه صادر و به صراحت بر توقف کامل پروژه تا تعیین تکلیف نهایی آن تأکید شد، حالا طبق اعلام اهالی روستا سرمایه‌گذار پروژه اقدام به استخراج سنگ‌های بزرگ از بخشی از کوه تیغ‌منظر و تسطیح کوه کرده و به نوعی سرپیچی از دستور استاندار خراسان شمالی رخ داده است.

با توجه به ابعاد گسترده زیست محیطی، کشاورزی و تنش اجتماعی در این موضوع و بر اساس دستور میدانی استاندار خراسان شمالی درباره توقف تا تعیین تکلیف قانونی پروژه، بی‌توجهی به این موضوع اتفاقی عجیب و قابل تأمل است که نیاز به شفاف‌سازی مسئولان و متولیان امر دارد.

محمد بدری فرماندار اسفراین در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری صدا و سیما گفت: به متولی امر از سوی جهاد کشاورزی تذکر جدی داده شدو مقرر شده بازرسین جهاد کشاورزی به صورت روزانه از این محل سرکشی کنند و تا تعیین تکلیف قطعی پروژه هیچ گونه فعالیتی در آن محل انجام نشود.