به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، انتخاب مراغه در فهرست شهر‌های یادگیرنده یونسکو جایگاه مراغه را در حوزه سیاست‌گذاری آموزشی، توسعه انسانی و برنامه‌ریزی مبتنی بر یادگیری ارتقا می‌دهد و این شهر را به نخستین شهرسالم در کشور تبدیل می‌کند که به این شبکه جهانی راه یافته است.

شبکه جهانی شهر‌های یادگیرنده یونسکو، مجموعه‌ای از شهر‌های منتخب جهان است که بر ترویج یادگیری مادام‌العمر، تبادل تجربیات، توسعه ظرفیت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی از طریق آموزش تمرکز دارد. ورود هر شهر به این شبکه پس از طی مراحل ارزیابی و تhیید شاخص‌های آموزشی، فرهنگی، مدیریتی و اجتماعی صورت می‌گیرد.

شهرام مروتی شهردار مراغه با اشاره به اهمیت این عضویت گفت: پیوستن مراغه به شبکه جهانی شهر‌های یادگیرنده، گامی مهم در جهت توسعه پایدار و افزایش سرمایه‌های انسانی شهر است.

مروتی افزود: مراغه سال گذشته موفق شد گواهی بین‌المللی شهر سالم را از سازمان جهانی بهداشت (WHO) کسب کند.

وی اضافه کرد: همراهی این دو عنوان جهانی شهر سالم و شهر یادگیرنده نشان‌دهنده جهت‌گیری جدید مدیریت شهری به سوی سلامت‌محوری، آموزش‌محوری و توسعه همه‌جانبه است.

صدیقه صلواتی نماینده هماهنگ‌ کننده مراغه در شبکه جهانی شهر‌های یادگیرنده یونسکو و دبیر برنامه شهر و روستا‌های سالم مراغه، نیز با اشاره به اهمیت این دستاورد گفت:پیوستن جهان شهر سالم مراغه به GNLC فرصتی ارزشمند برای بهره‌گیری از تجارب جهانی در حوزه یادگیری، سلامت و توسعه اجتماعی است.

صلواتی گفت:این عضویت ما را قادر می‌سازد برنامه‌های یادگیری مادام العمر سلامت‌محور را با اتخاذ رویکرد حکمرانی خوب برای سلامت طبق استاندارد‌های بین‌المللی تقویت و اجرا کنیم.

وی تاکید کرد: نقش مشارکت بین بخشی ادارات دولتی از جمله فرمانداری ویژه شهرستان مراغه، دانشکده علوم پزشکی، سایر ادارات همکار برنامه شهر و روستا‌های سالم مراغه و مراکز آموزش عالی شهرستان در پیشبرد برنامه‌های شهر یادگیرنده و دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای سلامت محور بی بدیل است.

در سال ۲۰۲۵ مراغه و کرمانشاه از ایران به جمع شهر‌های یادگیرنده یونسکو پیوستند و پیش از این نیز هشت شهر دیگر از ایران عضو شبکه جهانی شهر‌های یادگیرنده بوده‌اند.

مراغه تنها شهر سالم کشور است که در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۲۵ مصادف با ۱۳ آذر ۱۴۰۴ به جمع شهر‌های یادگیرنده جهان پیوسته است.