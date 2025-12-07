پخش زنده
زنان نسبت به مردان در یک شبانه روز ۳ ساعت و ۴۱ دقیقه وقت بیشتری به فعالیت «خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده» اختصاص دادهاند، مردان نیز در مقایسه با زنان، ۴ ساعت بیشتر به فعالیت «اشتغال و فعالیتهای مرتبط برای مزد» اختصاص دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری گذران وقت یکی از طرحهای مهم مرکز آمار ایران است. این طرح با مراجعه به خانوارها و با هدف دستیابی به شیوه گذران وقت افراد ۱۵ ساله و بیشتر ساکن در نقاط شهری کشور، شناخت نوع و مدت زمان فعالیتهای انجامشده توسط آنها در یک شبانهروز به اجرا در آمده است.
این طرح در سومین هفته خرداد ماه ۱۴۰۴ در نقاط شهری کشور اجرا شد. بررسی نتایج طرح در بهار ۱۴۰۴ نشان میدهد که متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانهروز به ترتیب:-گروه فعالیت: «رسیدگی و خود مراقبتی (شامل خوابیدن، خوردن و آشامیدن، مراقبتهای بهداشتی – پزشکی، نظافت شخصی، استحمام و آرایش و ...)» با ۱۱ ساعت و ۴۷ دقیقه است.
بدیهی است که موارد فوق شامل بیشترین زمان صرف شده هر شخص در شبانه روز میباشد که بخش اعظم آن اغلب به خوابیدن اختصاص دارد. -گروه فعالیت «فرهنگ، فراغت، رسانههای گروهی، تمرینهای ورزشی (شامل بازدید از رویدادهای/ مکانهای فرهنگی، تفریحی و ورزشی، سرگرمیها، شرکت در ورزشها، استفاده از فضای مجازی برای سرگرمی، مطالعه در اوقات فراغت، تماشای تلویزیون، گوش دادن به رادیو، فراغت، رسانههای گروهی و تمرینهای ورزشی و ...)» با ۴ ساعت و ۲۵ دقیقه است.
گروه فعالیت «خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده (شامل تهیه و آماده کردن غذا، تمیز کردن خانه، شستشوی لباس و ظروف، خرید کردن برای اعضای خانوار، نگهداری از گل و گیاه و حیوان خانگی و ...)» با ۲ ساعت و ۵۳ دقیقه است. -گروه فعالیت «اشتغال و فعالیتهای مرتبط برای مزد (شامل اشتغال در شرکتها، نهادهای دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی، اشتغال در بنگاههای اقتصادی خانگی تولید کالاها، اشتغال در خانوارها و بنگاههای اقتصادی خانگی ارائه خدمات، فعالیتهای فرعی و وقفههای مرتبط با شغل، جستجوی شغل، راه اندازی شغل، سفر و تردد مرتبط با شغل و ...» با ۲ ساعت و ۳۵ دقیقه است.
گروه فعالیت «معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی (صحبت کردن، شرکت در رویدادهای اجتماعی/ فرهنگی جامعه، ملاقات با دوستان و آشنایان، میهمانی، گفتوگو با دوستان در فضای مجازی، نقش داشتن در مسئولیتهای مربوط به شهروندی، آداب و رسوم دینی و عبادات، سفر تفریحی- زیارتی و ...)» با ۱ ساعت و ۳۲ دقیقه بوده است. همچنین کمترین زمان صرف شده در شبانهروز مربوط به «کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و سایر کارهای بدون مزد» با ۲ دقیقه است.
در بین مردان، بعد از فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی»، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانهروز به ترتیب مربوط به گروه فعالیت، «فرهنگ، فراغت، رسانههای گروهی، تمرینهای ورزشی» با ۴ ساعت و ۴۳ دقیقه، فعالیت «اشتغال و فعالیتهای مرتبط برای مزد» با ۴ ساعت و ۳۷ دقیقه و فعالیت «معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب ورسوم دینی» با ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه بوده است.
در بین زنان، متوسط بیشترین زمان صرف شده بعد از فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی»، به ترتیب مربوط به گروه فعالیت، «خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده» با ۴ ساعت و ۴۲ دقیقه و گروه فعالیت «فرهنگ، فراغت، رسانههای گروهی، تمرینهای ورزشی» با ۴ ساعت و ۸ دقیقه در رتبه بعدی قرار دارد.
مقایسه الگوی گذران وقت بین مردان و زنان گویای این مطلب است که زنان نسبت به مردان در یک شبانه روز ۳ ساعت و ۴۱ دقیقه وقت بیشتری به فعالیت «خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده» اختصاص دادهاند، مردان نیز در مقایسه با زنان، ۴ ساعت بیشتر به فعالیت «اشتغال و فعالیتهای مرتبط برای مزد» اختصاص دادهاند.
خاطر نشان میسازد که چکیده این طرح در درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir در بخش دادهها و اطلاعات آماری زیربخش آمارهای جمعیتی و اجتماعی / طرح گذران وقت قابل دسترسی خواهد بود. برای مشاهده اطلاعات تکمیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.