نان کامل؛ ستون اصلی سلامت
مدیر گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشت استان البرز گفت:ارزش غذایی نان به میزان سبوس، نوع گندم و فرآیند آردسازی وابسته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، فاطمه قاسمی گفت: نان از قدیمیترین و مهمترین منابع غذایی بشر است و در فرهنگ ایرانی نیز بهعنوان برکت جایگاهی ویژه دارد. این ماده غذایی همچنان اصلیترین منبع تأمین انرژی، پروتئین، املاح و ویتامینها برای مردم کشور محسوب میشود.
او افزود: ایرانیان یکی از پرمصرفترین جوامع جهان در مصرف نان هستند و بیش از ۴۵ تا ۶۵ درصد کالری روزانه شهروندان از طریق نان تأمین میشود. در اقشار کمدرآمد این سهم بیشتر بوده و تا ۶۰ درصد پروتئین روزانه افراد از نان به دست میآید. همچنین بخش قابل توجهی از کلسیم، فسفر و ویتامینهای گروه B مورد نیاز بدن نیز از نان تأمین میشود.
قاسمی با اشاره به اینکه نانهای سنتی ایرانی مانند سنگک، بربری، تافتون و لواش پرمصرفترین نانها در کشور هستند، گفت: حدود ۴۰ درصد مصرف مربوط به نان لواش ماشینی، ۲۵ درصد بربری، ۱۵ درصد تافتون، ۱۰ درصد سنگک و ۱۰ درصد نیز نانهای فانتزی و صنعتی است.
او تأکید کرد: ارزش غذایی نان به میزان سبوس، نوع گندم و فرآیند آردسازی وابسته است. سبوسگیری باعث حذف ۸۵ درصد فیبر، املاح، ویتامینها و تمام جوانه گندم میشود و کیفیت نان را بهشدت کاهش میدهد. درحالیکه نان کامل سرشار از ترکیبات مفید است و مصرف آن میتواند در کاهش ابتلا به بیماریهایی مانند مشکلات قلبیعروقی، دیابت، چاقی، اختلالات گوارشی و برخی سرطانها نقش بسزایی داشته باشد.
مدیر گروه تغذیه معاونت بهداشت با اشاره به اهمیت اصلاح فرآیند تولید نان گفت: تهیه نان از مزرعه تا نانوایی شامل مراحل زیادی است و رعایت اصول بهداشتی و تغذیهای در هر مرحله ضروری است؛ زیرا کیفیت نهایی نان وابسته به آرد، تکنولوژی پخت و نحوه نگهداری است. ضایعات بالای نان در کشور نیز تا حد زیادی به کیفیت آرد و روش تولید مرتبط است.
قاسمی تصریح کرد: نان علاوه بر کربوهیدرات، منبعی برای آهن، کلسیم، منیزیم و عناصر ضروری مانند پتاسیم، فسفر و سلنیوم است. مصرف روزانه ۳۰۰ گرم نان میتواند بخش قابل توجهی از نیازهای تغذیهای افراد را تأمین کند.
او افزود: در کنار اهمیت نان کامل، باید به این نکته توجه کرد که مصرف زیاد نان سفید با افزایش وزن و چاقی مرتبط است؛ درحالیکه غلات کامل به کاهش وزن و کاهش شاخص توده بدنی کمک میکنند.
قاسمی د خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نان ارزانترین ماده غذایی در سبد خانوار ایرانی است و سهم بزرگی در تأمین انرژی مردم دارد، ارتقای کیفیت نان میتواند یکی از مهمترین ابزارهای افزایش سلامت جامعه باشد و باید در اولویت برنامههای سلامت و تغذیه کشور قرار گیرد