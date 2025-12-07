به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، دبیر اجرایی مسابقات گفت: مسابقات فوتسال کارکنان شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور برای نخستین بار در یزد آغاز شد. آواره افزود: این مسابقات با حضور کارکنان بالای ۴۵ سال شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و با شرکت ۱۳ تیم در چهار گروه، به مدت ۱۰ روز در سالن وحدت یزد برگزار می‌شود.

برگزاری این رقابت‌ها، فرصت مناسبی برای تقویت روحیه همکاری و نشاط بین کارکنان فراهم می‌کند و نخستین تجربه میزبانی استان یزد در سطح مسابقات فوتسال کارکنان شرکت‌های نفتی به شمار می‌رود.