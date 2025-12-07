پخش زنده
محسن شادی نقده با رأی قاطع اعضای مجمع، بهعنوان نخستین رئیس فدراسیون روئینگ انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مجمع انتخاباتی فدراسیون روئینگ به ریاست سیدمحمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان، صبح امروز یکشنبه ۱۶ آذرماه در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
در این مجمع که مهدی علینژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، و کامیار سلطانی، مدیرکل دفتر مشترک فدراسیونها حضور داشتند، محسن شادی با ۳۸ رأی از ۳۸ رأی مأخوذه بهعنوان رئیس فدراسیون روئینگ برای دوره چهار ساله آینده انتخاب شد.
پیش از این، مهران تیشهگران بهعنوان سرپرست فدراسیون فعالیت میکرد.
فدراسیون روئینگ برای نخستینبار در ساختار ورزش ایران تشکیل شده و محسن شادی، از قهرمانان شناختهشده این رشته، بهعنوان اولین رئیس رسمی فدراسیون روئینگ انتخاب شد.
شادی در سال ۲۰۰۹ در مسابقات قهرمانی پاروزنی (روئینگ) زیر ۲۳ سال جهان و در مادهٔ تکنفره ویژه ورزشکاران سبک وزن (کمتر از ۷۰ کیلوگرم) موفق به کسب مدال طلا شد.
محسن شادی، در بازیهای آسیایی گوانگژو، مدال طلا را در پاروزنی تک نفره سبک وزن بدست آورد.