رئیس اداره سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای مازندران از آموزش مهارتی ۹۳۶ زندانی استان در سال جاری خبر داد و گفت: ۴۹۵ نفر از آن‌ها موفق به دریافت گواهینامه مهارتی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محمدمهدی دارایی در نشست مهارت‌آموزی مازندران در ساری با اشاره به آموزش مهارتی ۹۳۶ زندانی استان به صورت آفلاین، اعلام کرد: ۴۹۵ نفر از این فراگیران موفق به کسب گواهینامه مهارت شدند.

وی با بیان اینکه این روند نشان‌دهنده رشد انگیزه مددجویان برای ورود به عرصه‌های مهارتی و زمینه‌سازی بازگشت سالم آنان به جامعه است، افزود: آزمون‌ها در ۱۰ مرکز نگهداری و بازپروری استان با استفاده از ۴۰ سیستم آفلاین و با مشارکت امور زندان‌های مازندران اجرا شد.

رئیس اداره سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای مازندران مراکز مجری طرح را زندان‌های قائم‌شهر، آمل، بابل، مرکزی ساری، بهشهر و اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی ویژه مواد مخدر استان عنوان کرد.

دارایی تأکید کرد: برنامه‌ریزی دقیق و همکاری نزدیک با سازمان زندان‌ها باعث شد آزمون‌ها با حفظ استانداردهای ملی در محیط‌های کنترل‌شده انجام شود.

وی با اشاره به مأموریت اجتماعی اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: توانمندسازی مهارتی مددجویان نه‌تنها به ارتقای مهارت و اشتغال‌پذیری آنان کمک می‌کند، بلکه راهبردی مؤثر در پیشگیری از بازگشت به چرخه آسیب‌های اجتماعی است.

دارایی در پایان افزود: این آمار نشان می‌دهد اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران با همکاری دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها گامی عملی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و توسعه مهارت‌های بازارمحور برداشته است.