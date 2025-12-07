پخش زنده
مجوز ایجاد ۲۵ اقامتگاه بومگردی و سنتی جدید در خراسان رضوی صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی گفت: کمیته برنامهریزی استان در آخرین جلسه خود پس از بررسی طرحهای ایجاد اقامتگاههای بوم گردی و سنتی برای ۲۵ واحد منتخب، موافقت اصولی اولیه صادر کرد.
محمد رکنی افزود: اقامتگاههای سنتی و بوم گردی در جذب گردشگران داخلی و خارجی و ایجاد مقاصد جدید گردشگری در روستاها و شهرها نقش کلیدی دارند.
وی بیان کرد: در راستای شعار هر روستا یک بومگردی، برنامهریزی برای توسعه اقامتگاههای بومگردی و سنتی با هدف توسعه پایدار جوامع محلی و تقویت گردشگری روستایی، رویکرد اصلی معاونت گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی است.
معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی ادامه داد: حفظ هویت بومی و بافتهای با ارزش روستایی، صیانت از منابع طبیعی، ترویج گردشگری مسئولانه، آداب، رسوم و فرهنگ غنی و اصیل بومی و منطقهای، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، از ویژگیهای مهم راهاندازی اقامتگاههای بومگردی و سنتی در روستاها محسوب میشوند.
رکنی افزود: علاوه بر اینها، ایجاد این مراکز اقامتی نوعی از مشارکت، سرمایهگذاری و همکاری اعضای خانواده به همراه افراد محلی در فعالیتهای گردشگری و ارائه خدمات به گردشگران و مراجعت به روستا خواهد بود.
وی اظهار کرد: کمیته برنامهریزی استان خراسان رضوی در آخرین جلسه خود، پس از بررسی طرحهای ارائه شده، به منظور تقاضای ایجاد اقامتگاههای بوم گردی و سنتی برای ۲۵ واحد منتخب، موافقت اولیه صادر کرد.
به گفته وی، برای طرحهای یاد شده پس از طی مراحل و تاییدیهها، پروانه شش ماهه صادر خواهد شد.
وی تاکید کرد: خراسان رضوی با ۲۳۰ واحد اقامتگاه سنتی و بومگردی بهعنوان یکی از متنوعترین و گستردهترین استانهای کشور با ظرفیتهای بسیار زیاد در حوزه گردشگری، میراثفرهنگی و صنایعدستی، همه ساله میزبان خیل عظیمی از گردشگران و زائران داخلی و خارجی است.
استان پهناور خراسان رضوی با ۳۴ شهرستان، ۹۶ شهر و دو هزار و ۶۰۰ روستای دارای دهیاری، قابلیت ایجاد راهاندازی اقامتگاههای سنتی و بوم گردی زیادی را دارد.