کادر فنی تیم ملی پارادوچرخه‌سواری آقایان، اسامی رکابزنان دعوت شده به اردوی تیم پاراسایکلینگ را اعلام کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین اردوی تیم ملی پاراسایکلینگ به منظور آماده‌سازی برای مسابقات جاده قهرمانی آسیا ۲۰۲۶، از ۱۹ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۴ در استان خوزستان، شهرستان شوش برگزار خواهد شد.

اسامی ورزشکاران حاضر در این اردو به شرح زیر است؛

مهدی محمدی – زنجان

احمد حمزه لو – لرستان

آرش کلاهچی – لرستان

حسام ساقی – خراسان رضوی

بهروز فرزاد – لرستان

بهروز فرزاد «مربی» و سعید عین الوند «کمک مربی و سرپرست» اعضای کادر فنی این اردو را تشکیل می‌دهند.