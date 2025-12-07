به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان بوانات گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در جاده به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ پرویز ارجمند افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی، در بازرسی از این اتوبوس هزار و ۶۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز که در باک اضافی جاسازی شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی بوانات با بیان اینکه راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و موضوع را گزارش دهند.

شهرستان بوانات در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.