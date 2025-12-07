پخش زنده
دومین رویداد استانی بازی و اسباببازی در ادامه جشنواره ملی اسباببازی تهران، در شهر اراک برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این رویداد در ادامه برگزاری جشنواره ملی اسباببازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران، این بار در اراک برگزار میشود.
رویداد استانی بازی و اسباببازی با هدف عرضه مستقیم و بدون واسطه اسباببازی به خانوادهها و ایجاد بستری برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی برپا خواهد شد.
در کنار عرضه محصولات متنوع از سوی تولیدکنندگان داخلی، کارگاهها و برنامههای فرهنگیهنری متنوعی نیز تدارک دیده شده است تا فضایی شاد، آموزنده و تعاملی برای کودکان و خانوادهها فراهم شود.
این رویداد از ۱۷ تا ۲۱ آذر ۱۴۰۴ و همهروزه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در اراک، بلوار قائممقام فراهانی، سالن فرهنگیورزشی شهیدان ثامنی برگزار میشود.
این برنامه با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن تولیدکنندگان اسباببازی، شورای نظارت بر اسباببازی و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک برگزار خواهد شد.
نخستین رویداد استانی بازی و اسباببازی در ماههای مهر و آبان ۱۴۰۴ در شهر ارومیه استان آذربایجان غربی برگزار شده بود.