دومین رویداد استانی بازی و اسباب‌بازی در ادامه جشنواره ملی اسباب‌بازی تهران، در شهر اراک برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این رویداد در ادامه برگزاری جشنواره ملی اسباب‌بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران، این بار در اراک برگزار می‌شود.

رویداد استانی بازی و اسباب‌بازی با هدف عرضه مستقیم و بدون واسطه اسباب‌بازی به خانواده‌ها و ایجاد بستری برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی برپا خواهد شد.

در کنار عرضه محصولات متنوع از سوی تولیدکنندگان داخلی، کارگاه‌ها و برنامه‌های فرهنگی‌هنری متنوعی نیز تدارک دیده شده است تا فضایی شاد، آموزنده و تعاملی برای کودکان و خانواده‌ها فراهم شود.

این رویداد از ۱۷ تا ۲۱ آذر ۱۴۰۴ و همه‌روزه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در اراک، بلوار قائم‌مقام فراهانی، سالن فرهنگی‌ورزشی شهیدان ثامنی برگزار می‌شود.

این برنامه با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی، شورای نظارت بر اسباب‌بازی و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک برگزار خواهد شد.

نخستین رویداد استانی بازی و اسباب‌بازی در ماه‌های مهر و آبان ۱۴۰۴ در شهر ارومیه استان آذربایجان غربی برگزار شده بود.