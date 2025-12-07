رئیس اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان از جمع‌آوری ۹ رشته دام هوایی و کشف ۲ قبضه اسلحه شکاری به کمک ماموران یگان حفاظت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی امیری گفت: نیرو‌های یگان حفاظت لاهیجان با گشت‌های مداوم خود در زیستگاه‌های طبیعی و بازار‌های شهرستان موفق شدند ۹ رشته دام هوایی و ۲ قبضه اسلحه شکاری را با همکاری کارشناسان محیط زیست کشف و ضبط شدند.

وی با تأکید بر اینکه هرگونه شکار و صید تا اطلاع بعدی ممنوع است، افزود: با متخلفان شکار و صید با توجه به دستور قضایی، قاطعانه برخورد خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان از مردم شهرستان خواست تا از شکار و صید غیرمجاز خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این خصوص، مورد را به اداره محیط زیست یا پاسگاه‌های محیط‌بانی اطلاع دهند.

علی امیری تاکید کرد: حفاظت از گونه‌های جانوری و منابع طبیعی تنها با مشارکت همگانی امکان‌پذیر است.