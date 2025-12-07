پخش زنده
بازدید از موزه ملی ملک به مناسبت روز دانشجو برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها به مدت یک هفته رایگان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما هدف از رایگانبودن بازدید، ایجاد فرصتی برای دانشجویان است تا بتوانند از نزدیک با گنجینههای تاریخی و فرهنگی ملک آشنا شوند. امیدواریم این حضور انگیزهای برای پژوهشهای علمی، مطالعات دانشگاهی و ارتباط بیشتر جوانان با تاریخ و هنر ایران باشد.»
در حال حاضر نمایشگاههای مهمی در موزه برپاست. نمایشگاه «آقا تختی» با ارائه اسناد، تصاویر و روایتهای کمتر دیدهشده از زندگی جهانپهلوان، یکی از پربازدیدترین نمایشگاههای این چند روز بوده است.
همچنین نمایشگاه «فرنود هشت» آثار ارزشمند هنری از گنجینه آستان قدس رضوی که اولین بار در تهران به نمایش گذاشته شده است.
ضمن اینکه نمایشگاه عکس شهدای ورزشکار جنگ دوازده روزه برپاست که روایتگر ورزشکارانی است که نام و یادشان در تاریخ ورزش کشور ماندگار شده است.»