مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان منطقه آزاد قشم، از برگزاری نخستین پاراتور ویژه ناشنوایان در جزیره جهانی قشم با محوریت پاسداشت میراث جهانی آب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ آزاده عابدین‌زاده گفت: پاراتور ناشنوایان با هدف ایجاد فرصت برابر برای بهره‌مندی گروه‌های دارای معلولیت از ظرفیت‌های گردشگری قشم و آشنایی آنان با نقش آب در تمدن، طبیعت و زندگی بومی جزیره طراحی و اجرا شد.

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان منطقه آزاد قشم افزود: در این رویداد فرهنگی که با مشارکت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و مدیریت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سازمان منطقه آزاد قشم و همراهی تعاونی حرا آباد سهیلی و تعاونی قایق‌داران هنگام برگزار شد، جمعی از گردشگران ناشنوا به همراه راهنمای مسلط به زبان اشاره از جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی لافت، سهیلی و هنگام جزیره زیبای قشم بازدید کردند.

عابدین‌زاده گفت : معرفی میراث آبی جزیره، نقش آب در شکل‌گیری جوامع بومی، بازدید از ظرفیت‌های میراث طبیعی مرتبط با آب و همچنین اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی درباره حفاظت از منابع آبی قشم، از بخش‌های محوری نخستین پاراتور ناشنوایان بود.

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان منطقه آزاد قشم با تأکید بر اهمیت دسترس‌پذیر کردن جاذبه‌ها و تأسیسات گردشگری برای همه گروه‌های جامعه، افزود : قشم به‌عنوان تنها جزیره ایرانی ثبت‌شده در شبکه جهانی یونسکو، ظرفیت پیشرو شدن در گردشگری فراگیر را دارد و برنامه‌های مشابه برای دیگر گروه‌های توان‌یاب نیز در دستور کار این مدیریت قرار گرفته است.

عابدین‌زاده با اعلام خبر برگزاری نخستین دوره آموزش راهنما محلی ویژه ناشنوایان با حمایت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد قشم گفت : با این ابتکار جزیره جهانی قشم یک گام بلند جهت دستیابی به استاندار‌های بین‌المللی دسترس‌پذیری را برداشته است.