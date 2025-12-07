پخش زنده
رقابتهای ملی بانوان جانباز و همسران ایثارگران با حضور ۲۵۰ ورزشکار از ۲۵ استان به میزبانی رامسر در مازندران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رقابتهای ملی بانوان جانباز و همسران ایثارگران کشور در شهرستان رامسر استان مازندران با حضور ۲۵۰ ورزشکار، مربی و عوامل فنی برگزار شد.
شرکتکنندگان در رشتههای تنیس روی میز و دارت و در دو گروه سنی زیر ۴۵ سال و بالای ۴۵ سال به رقابت پرداختند.
امالبنین محمدی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران در این مراسم با تأکید بر نقش چنین رویدادهایی در ارتقای کیفیت زندگی خانوادههای ایثارگران گفت: برگزاری این رقابتها علاوه بر ایجاد فضای سالم رقابتی، فرصتی برای توجه جدیتر به توانمندیهای بانوان جانباز و همسران ایثارگران است.
وی افزود: مازندران همواره در حمایت از جامعه ایثارگری پیشقدم بوده و تلاش میکند بستری فراهم کند تا این عزیزان در عرصههایی مانند ورزش و سلامت حضوری پررنگتر داشته باشند.
مدیرکل امور بانوان استانداری با اشاره به ضرورت رسیدگی تخصصی به وضعیت روانی خانوادههای شهدا و جانبازان اظهار داشت: سلامت روان جامعه ایثارگری از مهمترین مسائل اجتماعی کشور است و باید با رویکردی علمی و انسانی به آن پرداخت.
وی ادامه داد: بسیاری از همسران و فرزندان جانبازان به دلیل شرایط روحی پدر خانواده با چالشهایی در تحصیل، اشتغال و زندگی روزمره مواجه هستند و دستگاههای حمایتی باید با همکاری بیشتر وارد عمل شوند.
این رویداد چهارروزه با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور و مازندران و دیگر مسئولان کشوری برگزار و در پایان مراسم، احکام قهرمانی و جوایز ویژه به نفرات و تیمهای برتر اهدا شد.