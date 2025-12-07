به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الله روز پیکر گفت: ماموران نیروی انتظامی پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف کالای به ظن قاچاق گزارش را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: پرونده قاچاقچی ماشین ظرفشویی به ارزش ۶۰۸ میلیون و ۸۴۶ میلیون ریال در شعبه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بهبهان رسیدگی شد.

روزپیکر اظهار داشت: شعبه با بررسی محتوای پرونده تخلف را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت ۶۰۸ میلیون و ۸۴۶ هزار ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

به گفته رئیس شعبه دوم تعزیرات حکومتی بهبهان؛ شعبه با توجه به این که ارزش خودرو حامل کالا قاچاق از ارزش کالا بیشتر بود، ۶۰۸ میلیون و ۸۴۶ هزار ریال معادل ارزش کالا کشف شده به جریمه اضافه و متخلف در مجموع به مبلغ یک میلیارد و ۲۱۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و وصول شد.