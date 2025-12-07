\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0648 \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0648\u0631\u0648\u062f \u0645\u0648\u062c \u0628\u0627\u0631\u0634\u06cc \u0642\u062f\u0631\u062a\u0645\u0646\u062f \u0627\u0632 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0647 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u060c \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0644\u0627\u0644\u200c\u0627\u062d\u0645\u0631 \u062f\u0631 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0647 \u062d\u0627\u0644\u062a \u0622\u0645\u0627\u062f\u0647\u200c\u0628\u0627\u0634 \u062f\u0631\u0622\u0645\u062f\u0646\u062f.