وزیر نفت با اشاره به جایگاه تاریخی دانشگاه صنعت نفت گفت: باور من این است که دانشگاه صنعت نفت باید به روزهای درخشان خود بازگردد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن پاکنژاد به مناسبت روز دانشجو، با حضور در دانشکده نفت تهران، از نزدیک در جریان تازهترین فعالیتهای آموزشی و پژوهشی این مرکز علمی قرار گرفت و گفت: آینده کشور در اختیار شماست و این آینده را جز با توانایی در علم و دانش نمیتوان ساخت.
وی با بیان اینکه دانشجویان ایرانی استعدادهای درخشان دارند، خطاب به دانشجویان بیان کرد: دانشجوی ایرانی که در دانشگاههای معتبر جهان میدرخشد، حتماً از لحاظ تواناییهای ذهنی و هوشمندی، شرایط بسیار ممتازی دارد.
وزیر نفت با اشاره به اینکه حل مشکلات کشور نیازمند بهکارگیری نسل جدید متخصصان است، افزود: امروز برای حل مسائل اقتصادی، فرمولهای علمی وجود دارد، اما تنها کسانی میتوانند این فرمولها را بهکار بگیرند و به کشور کمک کنند که دوران آکادمیک و تحصیلی مناسبی را طی کرده و با مفاهیم آشنا باشند، بنابراین اتکای کشور و امید مردم به شماست.
پاکنژاد اظهار کرد: توصیه من این است که واقعاً درس بخوانید. گاهی درس را فقط برای نمره میخوانیم، اما این رویکرد صحیح نیست، زیرا آن درسها نیز آموزههایی دارند که حتماً در فرازونشیبهای شغلی و زندگی میتوانند کمککننده باشند. عمیق و جدی درس بخوانید تا بتوانید به کشورتان خدمت کنید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه تاریخی دانشگاه صنعت نفت بیان کرد: باور من این است که دانشگاه صنعت نفت باید به روزهای درخشان خود بازگردد. بسیاری از همکارانم که امروز در ردههای ارشد صنعت نفت مدیریت میکنند، دانشآموختگان این دانشگاه هستند.
وزیر نفت با اشاره به تأکید صریح معاون اول ریاستجمهوری مبنی بر بازگشت دانشگاه نفت به جایگاه درخشان گذشته خود گفت: آقای عارف بر این موضوع تأکید فراوانی دارد و تمام تلاش ما در هم این راستاست و انشاءالله نیز چنین میشود.
نقش دانشجویان در حل چالشهای پیش روی کشور
پاکنژاد با دعوت از مشارکت فکری دانشجویان افزود: آقای شاکری نیز صاحبنظر در این حوزه هستند و ایدههایی را دنبال میکنند. شما دانشجویان نیز اگر ایدهای برای بهینهسازی شرایط دانشگاه دارید، حتماً مطرح کنید.
وی با اشاره به چالشهای پیش روی کشور در حوزههایی مانند ناترازی آب، سوخت و مشکلات اقتصادی، خطاب به دانشجویان گفت: این کارها را چه کسانی باید انجام دهند؟ اگر قرار باشد عملیات روانی دشمنان این مرز و بوم بر ذهن شما و ما اثر بگذارد، دیگر امیدی باقی نمیماند. این سرزمین در نهایت به دست شماست تا آن را آنگونه که شایسته نام ایران است، ارتقا دهید.
وزیر نفت با اشاره به رویدادهای اخیر و پیشرفتهای کشور گفت: در ماجرای دفاع مقدس ۱۲ روزه، رژیم صهیونیستی بهمعنای واقعی کلمه درمانده شد. پیامهای رد و بدلشده نشان داد افرادی که روزی در عرصهی دفاعی این سرزمین از جان خود مایه گذاشتند، امروز نتیجهی تلاشهای خود را میبینند. این مدیریت و دانش در دیگر حوزههای علمی، از جمله هوش مصنوعی نیز جلوهگر است و این موفقیت ریشه در هوش و توانمندی ذاتی ایرانیان دارد. من این سخن را با افتخار و بدون هیچگونه اغراق بیان میکنم.
پاکنژاد با تأکید بر نقش آیندهساز دانشجویان تأکید کرد: هوش ذاتی ایرانی را باور کنید، قدر خود را بدانید و از فرصتها استفاده کنید. آینده این سرزمین، به شما و آنچه میآموزید و بهکار میگیرید، برای رشد و تعالی مردم شریف ایران چشم دوخته است.
وی همچنین در جریان این بازدید، از چند کلاس آموزشی این دانشکده دیدن کرد و با استادان و دانشجویان رشتههای مختلف به گفتوگو نشست. در این نشستها، دانشجویان نظرات، پرسشها و دغدغههای خود در زمینههای آموزشی، آینده شغلی و نقشآفرینی در صنعت نفت را مطرح کردند و ایدههای اولیه خود را به صورت مکتوب ارائه دادند.