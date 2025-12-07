به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

آستون ویلا ۲ - ۱ آرسنال (گل آرسنال: لیاندرو تروسار در دقیقه ۵۲)

بورنموث ۰ - ۰ چلسی

اورتون ۳ - ۰ ناتینگام فارست

منچسترسیتی ۳ - ۰ ساندرلند (گل‌ها: روبن دیاز در دقیقه ۳۱، یوشکو گواردیول ۳۵ و فیل فودن ۶۵)

نیوکاسل یونایتد ۲ - ۱ برنلی

تاتنهام ۲ - ۰ برنتفورد

لیدزیونایتد ۳ - ۳ لیورپول (گل‌های لیورپول: اوگو اکیتیکه در دقایق ۴۸ و ۵۰ و دومینیک سوبوسلای ۸۰)

برنامه - یک شنبه ۱۶ آذر:

برایتون - وستهام یونایتد

فولام - کریستال پالاس

وولورهمپتون - منچستریونایتد

در جدول تیم آرسنال با ۳۳ امتیاز در صدر است و تیم‌های منچسترسیتی با ۲۸، آستون ویلا با ۲۷ و چلسی با ۲۴ امتیاز دوم تا چهارم هستند.