هفته پانزدهم فوتبال لیگ برتر انگلیس شنبه آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
آستون ویلا ۲ - ۱ آرسنال (گل آرسنال: لیاندرو تروسار در دقیقه ۵۲)
بورنموث ۰ - ۰ چلسی
اورتون ۳ - ۰ ناتینگام فارست
منچسترسیتی ۳ - ۰ ساندرلند (گلها: روبن دیاز در دقیقه ۳۱، یوشکو گواردیول ۳۵ و فیل فودن ۶۵)
نیوکاسل یونایتد ۲ - ۱ برنلی
تاتنهام ۲ - ۰ برنتفورد
لیدزیونایتد ۳ - ۳ لیورپول (گلهای لیورپول: اوگو اکیتیکه در دقایق ۴۸ و ۵۰ و دومینیک سوبوسلای ۸۰)
برنامه - یک شنبه ۱۶ آذر:
برایتون - وستهام یونایتد
فولام - کریستال پالاس
وولورهمپتون - منچستریونایتد
در جدول تیم آرسنال با ۳۳ امتیاز در صدر است و تیمهای منچسترسیتی با ۲۸، آستون ویلا با ۲۷ و چلسی با ۲۴ امتیاز دوم تا چهارم هستند.