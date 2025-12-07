پخش زنده
قنات تاریخی لمتون شهرضا پس از ماهها کاهش شدید آب، دوباره جان گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره منابع آب شهرضا گفت: قنات لمتون شهرضا بهعنوان یکی از میراثهای ارزشمند آبی گذشتگان و منبع آبیاری مزارع منطقه، در سالهای اخیر، با معضل حفر چاههای غیرمجاز و شخصی در بالادست همراه بوده، به طوری که جریان آب این قنات و قنات چنگ از اردیبهشتماه ۱۴۰۴ بهطور کامل متوقف شد.
احمدرضا محمودی افزود: پس از نامهنگاریهای متعدد کشاورزان به اداره منابع آب شهرضا، با بررسیهای کارشناسی و شناسایی مالکان چاههای غیرمجاز، اخطار رسمی برای توقف برداشتهای غیرمجاز صادر شد.
وی گفت: تنها یک هفته پس از اجرای این اخطارها و توقف فعالیت چاههای غیرمجاز، جریان آب در قنات لمتون دوباره به زندگی بازگشت.
وی ادامه داد: بر اساس دستورالعملها، مشاهده یا حفر چاههای غیرمجاز در بالادست با مهر وموم همراه است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.