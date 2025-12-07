پخش زنده
استاندار کرمانشاه با هشدار به مدیران برخی بانکها به دلیل تعلل در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی، گفت: این مدیران در صورت عدم تغییر رویکرد، بهعنوان ترکفعل به دستگاه قضایی معرفی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان با ابراز نارضایتی از روند پرداخت تسهیلات بانکی در استان، گفت: اگر روند پرداخت تسهیلات اصلاح نشود، با مدیران بانکهایی که عملکرد مطلوبی نداشتهاند برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه روند فعلی پرداخت تسهیلات اشتغالزایی قابل قبول نیست، خواستار تغییر رویکرد بانکها در پرداخت این تسهیلات شد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به گزارشهای ارائه شده توسط مدیران دستگاههای اجرایی و فرمانداران در این جلسه افزود: آمارهای مربوط به تسهیلات اشتغالزایی و سفر رئیسجمهور نامطلوب بوده و نشان دهنده عقبافتادگی در پرداخت تسهیلات است.