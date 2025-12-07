به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ سید جلال الدین جوانمردی با بیان اینکه ماموران انتظامی بخش رحیم آباد حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو کامیون بنز حامل شن و ماسه مشکوک شده و آن را متوقف کردند گفت : در بررسی صورت گرفته از این خودرو ، ۲۰ تن شن و ماسه رودخانه‌ای بدون مجوز که به صورت غیرمجاز برداشت شده بود، کشف شد.

وی از معرفی متهم ۳۰ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و افزود : کارشناسان ارزش شن و ماسه کشف شده را بیش ۱۵۰ میلیون ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودسر به برداشت بی‌رویه شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها که باعث تخریب و نابودی محیط زیست می‌شود اشاره کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.