به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مهدی باقری معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران، با اشاره به آغاز کشت پاییزه در اراضی استان اعلام کرد: با توجه به کاهش ۶۲ درصدی بارندگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کشت در بخشی از زمین‌های کشاورزی با اختلال مواجه شده است.

وی افزود: در سال زراعی جدید نزدیک به ۱۸۰ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت پاییزه خواهد رفت که شامل محصولاتی مانند گندم، کلزا، جو و برخی صیفی‌جات است.

باقری با بیان اینکه تاکنون در ۶۰ هزار هکتار گندم و ۳۵ هزار هکتار جو کشت شده، گفت: اما در مورد کلزا، به دلیل خشکسالی، احتمالاً حتی به ۵۰ درصد برنامه تعیین‌شده هم نخواهیم رسید.

او تأکید کرد: در اراضی بالادستی که حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از کشت پاییزه را شامل می‌شوند، به دلیل خشکسالی شدید، عملاً کشتی انجام نمی‌شود.

معاون جهاد کشاورزی مازندران گفت: این کاهش شدید بارندگی از ابتدای سال زراعی جدید (مهر و آبان) رخ داده و ادامه این روند می‌تواند تأثیرات جدی‌تری بر تولیدات کشاورزی استان داشته باشد.

گزارش از حامد گلی