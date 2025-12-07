پخش زنده
طرح روکش آسفالت بلوار امیرکبیر، یکی از محورهای اصلی تردد خودروهای سبک و سنگین در اصفهان، به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان گفت: در راستای بهبود کیفیت معابر و پاسخگویی به مطالبات شهروندان، روکش آسفالت بلوار امیرکبیر حدفاصل میدان دفاع مقدس تا میدان امیرکبیر با ۲۰ میلیارد تومان هزینه به بهره برداری رسید.
مهدی جمالینژاد افزود: اجرای این طرح نفش مهمی در روانسازی تردد وسایل نقلیه سبک و سنگین و ارتقای کیفیت خدمات عمرانی در این مسیر فراهم کرد.
وی گفت: این طرح با نظارت فنی و مهندسی دقیق اجرا و پیشبینی میشود، علاوه بر افزایش عمر مفید معبر، تأثیر قابل توجهی در کاهش آلودگی صوتی و محیطی ناشی از خرابی سطح جاده داشته باشد.