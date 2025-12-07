برنامه‌های «گذر بازار»، «خانه و خانواده»، «عصری نو»، «برگی از تاریخ» و «درنگ»، از شبکه‌های رادیویی پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «گذر بازار»، امروز هم‌زمان با روز دانشجو، با موضوع «خاطرات دانشجویی و شیوه‌های گذران دوران زندگی»، از رادیو اقتصاد پخش می‌شود.

در این برنامه حاجی زعفرونی در حجره عطاری خود از خاطرات دوران دانشجویی‌اش سخن می‌گوید و شنوندگان را با خود به سفر زمان می‌برد. در ادامه با مهدخت نعمت‌زاده، بخش بازارگردی برنامه پخش می شود.

همچنین هم‌زمان با رویداد ملی «ایران جان، گلستان ایران»، بخشی از برنامه به یکشنبه بازار گلستان اختصاص دارد تا مخاطبان با فضای بازار این منطقه آشنا شوند.

علاقه‌مندان می‌توانند در زمان پخش برنامه از طریق شماره تلفن ۲۲۶۵۲۵۲۵ یا پیامک به شماره ۳۰۰۰۰۰۳۶۳۷، خاطرات دوران دانشجویی خود را با برنامه «گذر بازار» در میان بگذارند.

«گذر بازار»، به تهیه‌کنندگی فرزانه صادقیان و اجرای معصومه سادات سیدعلوی، شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۱۶:۰۰، پخش می شود.

برنامه «خانه و خانواده»، دوشنبه ۱۷ آذر ساعت ۰۹:۰۰، به موضوع «محبت ناکافی و بی‌توجهی احساسی پنهان به فرزند» می‌پردازد.

این برنامه به یکی از پدیده‌های پنهان و رو‌به‌ افزایش در روابط والدین ، فرزند می‌پردازد، زمانی که پدر و مادر تصور می‌کنند همه‌چیز را برای آرامش و رفاه فرزند فراهم کرده‌اند، اما کودک یا نوجوان از درون احساس تنهایی، نادیده‌ماندن و بی‌پناهی می‌کند.

در این برنامه بررسی می‌شود که چگونه برخی والدین، با وجود تأمین نیاز‌های مادی و ظاهری، به‌دلیل مشغله‌های روزمره، فرسودگی روانی، فشار اقتصادی یا درگیری ذهنی، از حضور هیجانی کنار فرزند غافل می‌شوند، والدینی که «هستند»، اما «در دسترس» نیستند.

نشانه‌های فرزندی که در یک خانواده به‌ظاهر سالم احساس تنهایی می‌کند، از جمله افت انگیزه، گوشه‌گیری، حساسیت به انتقاد و احساس مداوم دیده‌نشدن مطرح می‌شود. همچنین پیامد‌های بلندمدت این بی‌توجهی احساسی، از کمبود اعتمادبه‌نفس تا انتخاب‌های اشتباه عاطفی، وابستگی یا بی‌اعتمادی شدید، واکاوی می‌شود.

«خانه و خانواده»، در ادامه با ارائه راهکار‌های ساده، اما کارآمد، مثل حضور فعال در کنار فرزند، شنیدن بدون نصیحت، محبت‌های کوچک روزمره، و زمان اختصاصی کوتاه، اما مؤثر، به والدین کمک می‌کند تا رابطه‌ای امن‌تر و گرم‌تر با فرزند خود بسازند.

در این برنامه به تهیه‌کنندگی زینب برومند و اجرای فیروزه آدابی، به نقش مخرب سرگرمی‌های کم‌فایده و اعتیادآور دیجیتال، از جمله استفاده افراطی والدین از گوشی و رایانه کیفی، به‌عنوان یکی از موانع مهم توجه عاطفی در رادیو ایران پرداخته می‌شود.

هم‌زمان با فرارسیدن ۱۶ آذر روز دانشجو، رادیو سلامت با رویکردی چندوجهی به تحلیل ابعاد اجتماعی، روانشناختی و تاریخی این روز مهم می‌پردازد.

­برنامه‌های «عصری نو» و «برگی از تاریخ» در جدول ویژه این روز، با تمرکز بر دغدغه‌های دانشجویان و بازخوانی ریشه‌های تاریخی واقعه ۳۲، میزبان گفت‌و‌گو‌های تخصصی خواهند بود. ­

برنامه «عصری نو»، تولید گروه سلامت روان و سلامت معنوی که شنبه تا چهارشنبه، ساعت­۱۷:۰۰، روی موج رادیو سلامت می‌رود، این بار با رویکردی حمایتی، به دغدغه‌های حال خوب دانشجویان خواهد پرداخت.

این برنامه با طرح این پرسش که «در دوره دانشجویی، چه چیزی بیش از همه باعث خوب شدن حال شما می‌شود؟»، فضایی برای تبادل نظر پیرامون چالش‌ها و عوامل مؤثر بر سلامت روان در دوران تحصیل فراهم می‌کند. ­

گروه فضای مجازی رادیو سلامت با برنامه «برگی از تاریخ»، جنبه تاریخی و جوهره بیداری این روز را زنده نگه می‌دارد. این برنامه به بازخوانی واقعه تاریخی ۱۶ آذر ۱۳۳۲ پرداخته و ریشه‌ها و پیام جاودان این روز را در زمینه آگاهی‌بخشی و حفظ استقلال ملی روایت خواهد کرد تا نقش دانشگاه در تاریخ معاصر ایران مرور شود. ­

مخاطبان رادیو سلامت می‌توانند برای شنیدن این برنامه‌ها و همراهی با گفت‌و‌گو‌های تخصصی پیرامون نقش دانشجو در پیشرفت کشور، در روز دانشجو با این برنامه ها همراه شوند.

رادیو فرهنگ در ادامه مسیر نوگرایی و حرکت در چارچوب شعار تازه این شبکه با عنوان «شبکه زندگی»، از امروز برنامه طنز ـ تحلیلی «درنگ» را پخش می کند، اقدامی که می‌تواند رویکرد فرهنگی این شبکه را در پوشش هوشمندانه و قابل فهمِ مسائل سیاسی برای مخاطبان فرهیخته تقویت کند.

«درنگ» با هدف گسترش دامنه دسترسی مخاطبان و ایجاد تجربه‌ای مشترک میان بخش شنیداری و تصویری در روز‌های یکشنبه تا سه‌شنبه ساعت ۲۱ از امواج رادیو فرهنگ پخش می‌شود و بخش مهمی از خط محتوایی تازه این شبکه را در قالب برنامه‌های شبانه تکمیل می‌کند.

این برنامه در پی تعاملات اخیر میان شبکه نسیم و شبکه رادیویی فرهنگ، برای تبادل و هم افزایی محتوایی در اختیار رادیو فرهنگ قرار گرفته است.

بر پایه این طرح، درنگ از تولیدات سیما در حوزه طنز بین‌الملل که با ساختاری متفاوت و بهره‌گیری خلاقانه و روزآمد از هوش مصنوعی توانسته به ویژه در میان جوانان، جایگاه قابل توجهی در گونه طنز سیاسی به دست آورد از این پس از رادیو فرهنگ هم پخش می‌شود.

برنامه «درنگ»، به تهیه کنندگی محمد تاجیک و اجرای امیر عضد، در فضایی خبری، به مسائل روز سیاسی و اجتماعی ایران و جهان در قالب طنز می‌پردازد.