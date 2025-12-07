به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل انتقال خون استان گفت: هم اکنون ذخیره خون در استان ۵ روز است، که روال عادی آن ۷ روز است.

هاشمی از مردم در خواست کرد که همچون گذشته یاری گر انتقال خون باشند و بیماران را تنها نگذارند.

وی گفت: فردا تیم سیار انتقال خون از ساعت ۸ تا ۱۳ در فرهنگسرای شهرکرد مستقر است.

هم‌اکنون پایگاه‌های انتقال خون بروجن و شهرکرد به صورت همه‌روزه، فارسان در روز‌های شنبه و چهارشنبه و بن در روز پنجشنبه آماده خون‌گیری هستند و در شهرستان اردل و لردگان نیز مراکز خون‌گیری به صورت دوره‌ای و چند هفته یکبار فعال است.