به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به اجرای طرح برخورد با خودرو‌های دود زا گفت: از ابتدای آذر تاکنون ۴۵ هزار دستگاه خودرو به دلیل تخلف آلایندگی در اصفهان توقیف شد.

سرهنگ اصغر زارع با بیان اینکه پلیس راهور برخورد قانونی با وسایل نقلیه آلاینده را به طور مستمر در دستور کار دارد، ادامه داد: برای خودرو‌هایی که مشخص شود میزان آلایندگی آنها بیش از حد مجاز است، جریمه ۲ میلیون ریالی اعمال می‌شود.

وی با اشاره به قانون هوای پاک نیز گفت: بر اساس این قانون، دوره معافیت معاینه فنی برای خودرو‌های شخصی و دولتی چهار سال و برای وسایل نقلیه عمومی یک سال تعیین شده است.

سرهنگ اصغر زارع با بیان اینکه نظارت بر مراکز معاینه فنی از طریق کارگروهی در استانداری است، افزود: خودرو‌های صنعتی و سرویس کارخانه‌ها نیز هنگام دریافت مجوز تردد در شهر، باید گواهی معاینه فنی ارائه دهند.

وی با اشاره به اینکه معضل آلودگی هوای اصفهان صرفاً ناشی از وسایل نقلیه نیست، از مسوولان خواست: با پیگیری جدی‌تر و اجرای وظایف زیرساختی، برای کاهش آلودگی هوا تلاش بیشتری کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به تشکیل کارگروه اضطرار آلودگی هوا نیزافزود: با وجود اعلام ممنوعیت تردد وسایل نقلیه خاص در زمان‌های مشخص، پلیس راهور آماده اجرای مصوبات است.

کلانشهر اصفهان بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت دارد و روزانه بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو در آن تردد می‌کنند و صنایع کوچک و بزرگ بسیاری آن را احاطه کرده‌اند.