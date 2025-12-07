خرید کتاب جایگزین مجازات حبس در لرستان
معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب خرم آباد از خرید کتاب جایگزین مجازات حبس در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان گفت:در اجرای سیاستهای کلان قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندانها و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای اصلاح و بازاجتماعی کردن محکومان،احکام جایگزین حبس با رویکرد فرهنگی صادر شد.
سید مصطفی سهرابی افزود:بر اساس این احکام، محکومان مکلف شدند با نظارت اداره کل کتابخانه های لرستان و با اولویت گسترش فرهنگ بومی لرستان، معرفی میراث فرهنگی ، تاریخی استان و ترویج فرهنگ کتابخوانی ۷۰ میلیون تومان کتاب خریداری کنند.
وی تأکید کرد: مجازات جایگزین حبس علاوه بر کاهش آسیبهای ناشی از زندان فرصتی برای مشارکت محکومان در توسعه ی اجتماعی و فرهنگی محسوب میشود.
سهرابی بیان کرد:انتخاب خرید کتاب به عنوان بخشی از مجازات، نشاندهنده اهمیت فرهنگ مطالعه و ضرورت تقویت هویت فرهنگی لرستان در کنار اصلاح رفتار فردی است.
معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان گفت:تخصیص منابع مالی به خرید کتاب، بهویژه کتابهایی در حوزه ی فرهنگ و تاریخ لرستان، موجب تقویت هویت فرهنگی و بومی استان خواهد شد.
سهرابی بیان کرد:مشارکت محکومان در توسعه ی فرهنگی،علاوه بر اصلاح فردی، به ارتقای سرمایه اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی کمک میکند.
وی افزود:صدور چنین احکامی نشاندهنده تغییر نگرش در دستگاه قضایی نسبت به مجازات ها و میتواند الگویی برای سایر شعب قضایی باشد تا با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی،مجازاتها را به سمت توسعه فرهنگی و اجتماعی گسترش دهند.