به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس راهداری شهرستان خوانسار گفت: با بهره‌برداری از طرح بهسازی محور خوانسار–خم‌پیچ (میان تیر)، این نقطه حادثه‌خیز با هزینه ۸۰ میلیارد ریال ایمن‌سازی و آسفالت شد.

حمید حسابی افزود: با توجه به تصادفات متعدد در تقاطع محور خوانسار – خم‌پیچ (میان تیر) در سال‌های گذشته و مشکلات اجرایی در طرح سه‌راهی این محور، جلسه‌ای با حضور نمایندگان پالایشگاه شازند مبنی برایمن‌سازی لوله‌های نفت در محل سه‌راهی میان تیر برگزار و اقدامات لازم در این زمینه در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: این طرح با هدف ارتقای ایمنی مسیر و کاهش تصادف‌ها اجرا شده است.