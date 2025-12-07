پخش زنده
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه دانشگاه یک نهاد فرهنگی و تربیتی است، گفت: نقش دانشجو خیلی مهم و سرنوشتساز است و دانشجویان امروز آیندهسازان آتی این کشور هستند. آینده این کشور در دستان و مدیریت این کشور در آینده بر عهده آنها است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرشید نادری به مناسبت روز دانشجو در خصوص نقش دانشگاه در تربیت دانشجویان به عنوان سرمایه فرهنگی کشور اظهار کرد: دانشگاه فقط یک نهاد آموزشی نیست؛ بلکه یک نهاد فرهنگی و تربیتی نیز است. در دانشگاههای ایران معاونتی وجود دارد به اسم معاونت فرهنگی و اجتماعی که کار آن تدارک و برنامهریزی برای مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه است و از انجمنهای علمی دانشجویی و کانونهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی تشکیل میشود.
وی افزود: در کنار معاونت فرهنگی و اجتماعی، نهادهای دیگری مانند نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها که دارای یک رویکرد فرهنگی، تربیتی و دینی هستند نیز وجود دارد. خود تشکلهای دانشجویی که رنگ و بوی سیاسی دارند، در امور فرهنگی نقش دارند.
نادری بیان کرد: بنابراین یکی از بهترین فضاها برای تربیت فرهنگی دانشجویان، خود دانشگاه است و دانشجویان میتوانند در اینجا تمرین کنند و با مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه در شکل خودشان مواجه شوند.
وی افزود: معاونت فرهنگی و اجتماعی بستری را فراهم میکند تا دانشجویان بتوانند در قالب انجمنهای علمی دانشجویی و کانونهای فرهنگی و هنری فعالیت و تجربیاتی را کسب کنند، با مسائل اجرایی آشنا و برای امور جدیتری در اداره کشور در آینده آماده شوند.
نادری در ادامه گفت: من فکر میکنم که دانشگاهها میتوانند با تدارک یک فضای فرهنگی باز، پویا، پرنشاط و البته مبتنی بر نقشآفرینی دانشجویان، کار را به دست دانشجویان بسپارند و معاونت فرهنگی و جاهای دیگر که نقش تسهیلگر، هدایتگری و نظارتی دارند وارد اجرا نشوند. با این حساب، دانشگاه میتواند در امور فرهنگی و در تربیت دانشجویان بسیار موثر واقع شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به نقش اساتید دانشگاه در شکلدهی به اندیشه و تفکرات نسل جدید اظهار کرد: نقش اساتید در گذشته یعنی زمانی که فضای مجازی و اینترنت و این سکوهای مجازی اینقدر رشد پیدا نکرده بودند، پررنگتر بود. امروزه نقش این فضای مجازی پررنگتر شده، اما من فکر میکنم که استادان و اعضای هیات علمی و حتی کارکنان دانشگاه میتوانند به عنوان الگوها و سرمشقهای بدون واسطهای که مستقیم با دانشجوها در ارتباط هستند، نقش موثری داشته باشند.
وی افزود: به عنوان مثال، اگر استادی بتواند ارتباط خوب، سالم و پویایی با دانشجوها داشته باشد، قطعا تاثیر بیشتری بر آنها میگذارد. یعنی یک استاد بتواند در یک فضای دوستانه و صمیمی، با حفظ اصول و موازین انسانی و اخلاقی، در تربیت دانشجو، در شکلگیری شاکله شخصیتی و علمی دانشجو و حتی در تربیت اخلاقی دانشجویان نقشآفرینی کند.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز تاکید کرد: استادان نقش ویژهای در ارائه آموزشهای نوین و بهروز به نسل جدید دانشجویان دارند و میتوانند در این زمینه موثر باشند. یک استادی میتواند فقط به تدریس خودش اکتفا کند و هیچ ایرادی هم بر او وارد نیست، اما استادی بهتر است که بتواند علاوه بر آموزش و تدریس، در تربیت اخلاقی و فرهنگی دانشجوها هم نقشآفرینی کند و تاثیر مستقیم داشته باشد.
نادری با بیان اینکه دانشگاه، فقط جای آموزش نیست، گفت: دانشگاه میتواند دانشجوها را با موازین فرهنگی، هنری، اخلاقی و اصول اینچنینی آشنا بکند. معمولا استادانی که ارتباط عمیقتر، پیوند مستحکمتر، دوستانه و صمیمانهتری با دانشجوها دارند، تاثیرشان بیشتر است و دانشجوها خیلی از آنها میتوانند الگو بگیرند؛ بنابراین نقش استادها بسیار حائز اهمیت و توجه است.
وی افزود: جامعه متخصص و در واقع مدیران آینده این کشور از دل همین دانشجوها بیرون میآیند. دانشجویان امروز، پدران و مادران آینده هستند. در آینده هر کدام از آنها میتوانند در رأس هرم یک خانواده قرار بگیرند. خانواده به عنوان هسته بنیادین جامعه میتواند نقش بسیار مهمی داشته باشد. اگر خانوادهای تحصیلکرده باشد و پدر یا مادر آن خانواده تربیت اخلاقی، علمی، هنری و فرهنگی خوبی داشته باشد، قاعدتا فرزندان آن خانواده هم موفقتر خواهند بود.
نادری تاکید کرد: دانشجویان با توجه به اینکه نسل جوان محسوب میشوند، موتور محرکه و عامل اصلی جهش، پویایی، پیشرفت و زایش اندیشه در هر کشوری به شمار میروند؛ بنابراین هر چقدر در تربیت و پرورش این دانشجویان به عنوان آیندهسازان، مدیران و پدران و مادران آینده سرمایهگذاری شود، باز هم کم است.
وی بر اهمیت قدرت تحلیل مسائل و جریانهای مهم کشور توسط دانشجویان تاکید کرد و افزود: باید بپذیریم که نسبت به گذشته، تشکلهای دانشجویی با رویکرد سیاسی رو به افول هستند. ورود دانشجوها به تشکلهای سیاسی با کاهش چشمگیری مواجه شده و دانشجوها ترجیح میدهند بیشتر در انجمنهای علمی دانشجویی و در کانونهای فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی فعالیت بکنند، در حالی که در گذشته ترجیح میدادند در تشکلهای دانشجویی سیاسی فعالیت کنند.
نادری گفت: بخشی از این ماجرا به فضای کلی کشور و بخشی از آن هم به فضای حاکم بر دانشگاهها باز میگردد. اینکه دانشجویان قدرت تحلیل مسائل و جریانهای مهم کشور را داشته باشند، از اهمیت بالایی برخوردار است و باعث میشود با مشارکت خود در امور مختلف مثلا در انتخابات و یا در تصمیمگیریهای کلان، نقش مؤثری ایفا کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد: بنابراین این یک مساله مهم است که باید بیشتر به آن توجه و آسیبشناسی شود و باید دید که چه اتفاقی باعث شده تا دانشجویان برای ورود به تشکلهای سیاسی و فعالیتهای حتی صنفی یا سیاسی، اقبال کمتری نشان میدهند. این نکته به نظرم حائز اهمیت است.
وی در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر خودسازی اخلاقی دانشجویان اظهار کرد: قاعدتاً یک دانشگاه باید عالم تربیت کند، علم تولید کند، به علم و عالم جهت بدهد و به خودسازی اخلاقی کمک کند. دانشگاه باید در تربیت اخلاقی، فرهنگی و حتی سیاسی دانشجویان نقشآفرینی کند و عالمی که دانشگاه تربیت میکند، باید جهتدار باشد. یعنی اینکه دانشجو نسبت به سرنوشت کشور، ملت و مردم و نسبت به تحولاتی که در کشور رخ میدهد، بیتوجه نباشد، واکنش نشان دهد، کنشگر و مطالبهگر باشد.
نادری ادامه داد: وقتی فضای دانشگاه پویا، پرنشاط، مناسب و بستر آن برای فعالیتهای سیاسی، صنفی و فرهنگی آماده باشد، خواه یا ناخواه این فضا و روحیه کنشگری شکل میگیرد. به عنوان مسئولان دانشگاه باید تلاش کنیم تا بسترهای لازم برای این پویایی و حضور فراهم شود.