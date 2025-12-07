به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در راستای تحقق موضوع «ساماندهی و حرفه‌ای‌سازی گردشگری رویداد» سه رویداد هورانی، حمام اشتران روستای سهیلی و نوروزگاه زراعی روستای دیرستان جزیره قشم برای یک دوره دیگر در تقویم رسمی رویداد‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران تمدید شد که جزیره قشم را به‌ عنوان یکی از مقاصد پیشرو در گردشگری رویداد محور بیش از گذشته در جایگاه ملی تثبیت می‌کند.

بر این اساس سه رویداد مذکور طی سال‌های اخیر با پایداری کیفی، استمرار اجرایی، نوآوری در برنامه‌ریزی، و حضور فعال جوامع محلی توانسته‌اند استاندارد‌های لازم برای تداوم حضور در تقویم ملی را به‌دست آورند که این رویداد‌ها نه‌تنها ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، بومی و طبیعی قشم را برجسته کرده‌اند، بلکه در افزایش مدت‌زمان اقامت گردشگران و تنوع‌بخشی به تجربه سفر نیز اثرگذاری قابل توجهی داشته‌اند.

تمدید این سه رویداد در سطح ملی، از نگاه متخصصان گردشگری، به معنای تقویت برند مقصد قشم در میان مقاصد گردشگری ایران است و قرار گرفتن نام یک رویداد در تقویم ملی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، بهره‌گیری از حمایت‌های راهبردی، و افزایش ضریب دیده‌شدن آن در سطح کشور را فراهم می‌کند.

جزیره قشم از منظر تنوع زیستی، میراث طبیعی، فرهنگ بومی و آیین‌های ویژه، بستری کم‌نظیر برای برگزاری رویداد‌های ملی و بین‌المللی دارد و تمدید این رویدادها، گامی در جهت تقویت این جایگاه محسوب می‌شود.

تمدید ثبت این سه رویداد در تقویم ملی، فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توسعه زیرساخت‌های رویدادمحور، فعال‌سازی اقتصاد محلی و گسترش مشارکت جوامع روستایی به شمار می‌آید.

حضور رویداد‌های هورانی، حمام اشتران روستای سهیلی و نوروزگاه زراعی روستای دیرستان در تقویم ملی، به جذب حمایت‌های سازمانی، دریافت مجوز‌های تسهیل‌شده، انسجام‌بخشی به تقویم اجرا و افزایش استاندارد‌های اجرایی کمک می‌کند و در نتیجه، زمینه برای حضور گردشگران بیشتر و ارتقای تجربه سفر فراهم‌تر خواهد شد.

رویداد‌های فرهنگی و گردشگری قشم، طی سال‌های اخیر به الگویی برای توسعه پایدار گردشگری مبتنی بر میراث طبیعی و فرهنگی تبدیل شده‌اند و حضور این سه رویداد در تقویم رسمی کشور، به تقویت این روند کمک می‌کند و باعث می‌شود جزیره قشم در مسیر تبدیل‌شدن به مقصدی رویدادمحور و فرهنگی اجتماعی در سطح ملی و منطقه‌ای گام‌های منسجم‌تری بردارد.

تمدید سه رویداد جزیره قشم در تقویم رویداد‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران، اقدامی فراتر از یک تأیید اداری است؛ این تصمیم در عمل، اعتبار ملی، فرصت اقتصادی، تقویت فرهنگی و مسیر توسعه پایدار گردشگری را برای جزیره بازتعریف می‌کند که با توجه به ظرفیت‌های کم‌نظیر قشم، استمرار چنین رویداد‌هایی می‌تواند آینده گردشگری مقصد را به‌صورت بنیادین ارتقا دهد.