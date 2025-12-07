به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد استان اصفهان، از احداث و خرید ۴۳۲ واحد مسکونی برای مددجویان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: این طرح‌های عمرانی با ۵۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه اجرا شده است.

سید مصطفی انوری ادامه داد: علاوه بر تامین مسکن، ۲ هزار و ۶۵۲ مورد تعمیرات اساسی و احداث فضای جانبی برای واحد‌های مسکونی مددجویان نیز اجرا شده است.

وی هزینه اجرای این طرح را ۴۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت زندگی مددجویان و برقراری شرایط زیست مناسب‌تر اجرا شده و تداوم آن با مشارکت گروه‌های جهادی، نهاد‌های حمایتی و خیران مسکن ساز در دستور کار این نهاد قرار دارد.