به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در کارگروه تخصصی ساماندهی سگ‌های بدون صاحب اعلام شد: پارسال میانگین حیوان گزیدگی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در کشور ۴۸۹ مورد و در استان همدان ۵۵۲ مورد بود.

همچنین اعلام شد: پارسال حدود ۲۷ میلیارد تومان برای واکسیناسیون افراد حیوان گزیده در استان هزینه شد.

در این نشست مقرر شد: سگ‌های بدون صاحب شهر همدان توسط شهرداری جمع آوری و در مرکز نگهداری این سگ ها، توسط دامپزشکی عقیم سازی شود.

همچنین این سگ ها، پس از عقیم سازی، انگل زدایی و پلاک گذاری در مناطق جمع آوری شده رهاسازی و یا به دامداران و افراد متقاضی واگذار شود.

دستگاه‌ها و نهاد‌های آموزشی و فرهنگی هم نسبت به ارائه آموزش‌های مربوطه و فرهنگ سازی در زمینه نحوه رفتار با سگ‌های بدون صاحب اقدام کنند.