وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دانشجو را فرصتی برای پاسخگویی دولتمردان به نقد دانشجویان دانست و با مرور وقایع ۱۵ ماه گذشته شامل مسائل اقتصادی، تحریم‌ها، و رویداد‌های منطقه‌ای (مانند جنگ ۱۲ روزه)، بر میراث دولت چهاردهم و تلاش‌های صورت گرفته برای مدیریت چالش‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ در مراسم گرامیداشت روز دانشجو که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، با اشاره به جایگاه دانشجو در انقلاب اسلامی، تأکید کرد که دولتمردان باید ارتباط مداوم با این قشر برقرار کرده و از نگاه و نقد آنان به عنوان فرصتی برای بهره‌برداری استفاده کنند.

این مراسم با حضور جمعی از مسئولان از جمله مسعود شمس‌بخش، قائم‌مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در سالن شهید مرتضی مطهری برگزار شد.

جوانی و علم؛ قدرت مضاعف دانشجویان

وزیر فرهنگ با گرامیداشت یاد شهدای ۱۶ آذر و شهدای جنگ، دانشگاه تربیت مدرس را نمادی از رویای تبدیل علم به هسته اصلی اقتدار ملی توصیف کرد. صالحی حضور در جمع دانشجویان را فرصتی برای گفت‌وگوی سازنده دانست و افزود: «ترکیب جوانی و علم، قدرت مضاعفی است که دانشجویان از آن بهره می‌برند.»

مروری بر چالش‌های دولت چهاردهم و میراث گذشته

صالحی در ادامه به تشریح وقایع ۱۵ ماه گذشته پرداخت و تأثیر شرایط جنگی و پس از جنگ بر سرمایه‌گذاری، تورم و اشتغال را مورد توجه قرار داد. او به چالش‌هایی مانند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سقوط احتمالی بشار اسد، جنگ ۱۲ روزه و پیامدهای آن بر زیرساخت‌های نظامی و هسته‌ای اشاره کرد و وضعیت فعلی را شرایط توقف آتش و نه حتی آتش‌بس، توصیف کرد.

وی با بیان اینکه در تیر و مرداد حدود ۶۰۰ هزار نفر از بازار اشتغال خارج شدند، گفت که دولت چهاردهم این مسیر را به عنوان یک واقعیت تحویل گرفته است.

بررسی آمار تورم و تحریم‌ها

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با استناد به آمارهای بانک مرکزی، تأکید کرد که کشور در سه دهه اخیر گرفتار تورم دو رقمی و در یک دو دهه اخیر تورم بالای ۴۰ درصد بوده است و دولت فعلی این مسیر را به عنوان یک واقعیت تحویل گرفته است. وی همچنین به خسارت ۲۰۰ میلیارد دلاری ناشی از تحریم‌های دوره ترامپ اشاره کرد و گفت: «مسیر دولت بستن راه‌ها نبوده، بلکه گشودن راه‌ها همراه با حفظ عزت و استقلال بوده است.»

صالحی به ناترازی‌های موجود در برق و بنزین اشاره کرد و یادآور شد که با وجود افزایش مصرف بنزین از ۲۷.۵ میلیون لیتر در سال ۸۵ به ۱۳۵ میلیون لیتر در سال جاری، دولت در زمینه ناترازی انرژی نیز گام‌هایی برداشته است.

تأکید بر انسجام ملی و انرژی‌های تجدید پذیر

در بخش دیگری از سخنان خود، وزیر فرهنگ به رویکرد دولت چهاردهم در حوزه انسجام ملی پرداخت و به انتخاب استانداران و معاونین اهل سنت به عنوان عاملی برای افزایش ضریب امنیت ملی اشاره کرد. او همچنین رشد تعداد زنان در پست‌های معاون اول یا هم‌تراز وزیر (۶ نفر در دولت چهاردهم در مقابل یک نفر در دولت قبلی) را نشانه‌ای از توجه به انسجام جنسیتی دانست.

صالحی همچنین به رویکرد دولت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و از اضافه شدن سه هزار و ۲۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی در دوره اخیر خبر داد و افزود که هدف‌گذاری شده است تا پایان تابستان آینده این میزان به ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات برسد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان تأکید کرد که روز دانشجو را روز پاسخگویی دولتمردان به دانشجویان می‌داند و ابراز امیدواری کرد که نقدها و پیشنهادات با توجه به شرایط عینی محیطی و اجتماعی مطرح شود.