به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سردار فضل‌الله کفیل در پنجمین اجلاسیه مجمع بسیجیان خراسان شمالی که در محل دهکده مقاومت بسیج سالن شهدای گمنام برگزار شد، گفت: کار جهادی همراه با تخصص و تعهد، ویژگی مشترک همه اقشار بسیج است و بسیج برای هر مشکل نسخه‌ای دارد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی در این مراسم با تأکید بر ضرورت ایمان، توکل به خدا و دشمن‌شناسی گفت: بسیجیان با تلاش خستگی‌ناپذیر، دشمنان را ناامید کرده‌اند و گوش‌به‌فرمان ولایت برای خدمت به مردم آماده‌اند.

حجت‌الاسلام و المسلمین نوری افزود: بسیج توقف ندارد و همواره با تمام توان برای کشور فعالیت کرده است.

سردار اکبری، فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع)، هم در سخنانی با تقدیر از عملکرد اقشار بسیج گفت:اقشار بیست‌ودوگانه بسیج در بخش‌های مختلف، طرح‌های قابل تحسینی را آماده کرده‌اند و چهار طرح برتر از میان آنها انتخاب شده که برای اجرا به استاندار تقدیم می‌شود.

این گردهمایی با حضور فعالان و نخبگان اقشار بیست‌ودوگانه بسیج برگزار شد؛ جایی که بسیجیان بر اهمیت کار بی‌وقفه، روحیه جهادی و آمادگی دائمی تأکید کردند.

در حاشیه این مراسم نیز دستاورد‌ها و فعالیت‌های پژوهشی بسیجیان به نمایش درآمد.

چند تن از نمایندگان اقشار بسیج نیز بر همراهی بسیج با دولت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی برای حل مشکلات خراسان شمالی و ارتقای جایگاه استان در کشور تأکید کردند.

در پایان از خانواده شهیدان اخلاقی و اصغری راد هم تجلیل شد .