به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: طرح راه‌آهن چابهار – سرخس که بخش شمالی آن در محدوده خراسان جنوبی و در حد فاصل زاهدان تا بیرجند قرار دارد، از طرح‌های ملی مهم در حوزه حمل‌ونقل کشور است و در حال حاضر از خاک‌برداری و خاک‌ریزی گرفته تا ابنیه فنی، پل‌های خاص و تونل‌ها، فعالیت‌های اجرایی در جریان است.

مودی افزود: از آغاز سال، حجم عملیات افزایش یافته و هرچند فشار مالی ایجاد کرده، اما موجب جهش در پیشرفت فیزیکی طرح شده است و پیشرفت زیرسازی در مسیر بیرجند تا یونسی از پانزده درصد در پایان سال گذشته، به بیش از ۳۵ درصد در حال حاضر رسیده است.

وی با بیان اینکه تأمین منابع مالی هم با پیگیری‌های استاندار، وزارت راه و شهرسازی و مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود گفت: اکنون تمام کارگاه‌های مسیر فعال هستند و عملیات ابنیه فنی در تمامی نقاط در حال اجراست و فعالیت در تونل‌ها نیز آغاز شده و در برخی قطعات تا چهل درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و با وجود افزایش حجم کار، طرح از برنامه زمان‌بندی جلوتر است و فراتر از پیش‌بینی‌ها پیش می‌رود.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: با افزایش فعالیت‌های اجرایی، حجم مطالبات پیمانکاران به حدود دو همت رسیده است. دستگاه‌های اجرایی در تلاش‌اند این مطالبات را از محل مجوز‌های مالی پرداخت کنند تا روند کار بدون توقف ادامه یابد.

مودی با بیان اینکه زیرسازی حدود شصت کیلومتر از مسیر یونسی به سمت قائن تکمیل شده و عملیات اجرایی ایستگاه راه‌آهن گناباد نیز آغاز شده است گفت: انتظار می‌رود به‌زودی سایر ایستگاه‌های مسیر از جمله ایستگاه‌های نهبندان، سربیشه، بیرجند و قائن نیز وارد مرحله اجرا شوند.

مودی گفت: طول کلی تونل‌های مسیر حدود دوازده کیلومتر است که پنج کیلومتر از آن در دست اجراست واگر روند کنونی ادامه یابد، امید می‌رود خط ریلی تا پایان دولت چهاردهم وارد استان شود.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی همچنین با اشاره به عملکرد مثبت استان در حوزه نهضت ملی مسکن گفت: تاکنون دو و نیم برابر سهمیه اولیه تعیین‌شده، واگذاری مسکن انجام شده و حدود ۹۰ درصد طرح‌ها وارد مرحله نازک‌کاری شده‌اند.

مودی افزود: از ۱۱ هزار و ۶۲۸ واحد تخصیص‌یافته، حدود ۹ هزار واحد به پایان نازک‌کاری رسیده‌اند که ۸ هزار واحد آن، پایان کار گرفته‌اند و در ۹۵ درصد آنها خدمات زیربنایی تکمیل شده است.

وی تأمین خدمات زیربنایی مانند آب، برق و گاز را از چالش‌های این حوزه عنوان کرد و گفت: با پیگیری‌های استاندار و نمایندگان مجلس، حدود یک همت اعتبار از صندوق ملی مسکن برای تامین زیرساخت‌ها تخصیص یافته، اگرچه با توجه به ماهیت ویلایی طرح‌ها، نیاز مالی بیش از این است.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی افزود: سایت‌های زعفرانیه و سایت۲۷ هکتاری بیرجند وارد مرحله آسفالت معابر اصلی شده‌اند و با تکمیل خدمات زیربنایی، آسفالت معابر فرعی نیز انجام خواهد شد و این روند در مجموع شصت‌وچهار سایت فعال استان دنبال می‌شود.

مودی افزود: پس از تصویب طرح‌های تفکیکی در کمیسیون ماده پنج، قرعه‌کشی واحد‌ها انجام می‌شود تا متقاضیان بتوانند برای دریافت پروانه ساخت اقدام کنند و تاکنون بیش از ۲۸ هزار سند در حال تفکیک است.